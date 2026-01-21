Incredulidad total entre los expertos: aparece ‘Sauron’, una piraña amazónica que se alimenta sólo de esto

Según los científicos, en el mundo existen aproximadamente nueve millones de especies, pero hasta la fecha «sólo» se han identificado 1,3 millones. En este contexto, recientemente, un equipo de biólogos ha descubierto una piraña amazónica bautizada como «Sauron» por su parecido con el villano de «El Señor de los Anillos».

El biólogo colombiano Camilo Mora, profesor de la Universidad de Hawaii, en Estados Unidos, comenta lo siguiente: «Nuestro desarrollo depende casi exclusivamente de especies, la comida que nos comemos, el aire que respiramos, el agua que tomamos. Imagínense lo que es descubrir que todos estos servicios se obtienen del 10% por ciento de las especies que conocemos, el 90% está por descubrir. La potencialidad de encontrar especies que pueden ayudar a los seres humanos es increíble», según recoge la BBC.

Nueva piraña amazónica identificada

Matthew Kolmann, profesor asistente en el Departamento de Biología de la Universidad de Louisville en Kentucky, en su trabajo publicado en la revista Neotropical Ichthyology, comenta lo siguiente: «Corremos el riesgo muy real de perder miles, si no cientos de miles, de especies antes de que sepamos que existen y, por tanto, sin entender nunca cómo estas especies contribuyen a un ecosistema que funcione saludablemente. Hacer un inventario de qué especies se encuentran, dónde y cuándo es el primer paso en cualquier esfuerzo de conservación futuro».

Esta piraña amazónica tiene un cuerpo de color blanco con marcas negras y naranjas, así como una barra negra vertical que se extiende a lo largo de su flanco. Mide un metro y pesa 20 kilos pero, a pesar de su imponente tamaño, es una especie completamente inofensiva para los seres humanos, ya que sólo se alimenta de plantas y frutas.

Su alimentación es 100% herbívora, por lo que, a diferencia de otras pirañas, sus dientes son más aplanados, ya que no necesita desgarrar la carne. Es más, los científicos consideran que podría jugar un papel muy importante en la conservación de la biodiversidad porque tiene por costumbre esparcir semillas.

Rupert Collins, curador principal de peces en el Museo de Historia Natural de Londres y coautor del trabajo, explica la fisiología de esta especie: «Su patrón se parece mucho al Ojo de Sauron, especialmente con las manchas anaranjadas en su cuerpo. Tan pronto como a uno de mis compañeros se le ocurrió el nombre de este pez, supimos que era perfecto para él».

Especies

Más allá de la piraña que se alimenta sólo de plantas y frutas, en la Amazonía hay muchas otras especies, cada una con sus propias características. Una de las más conocidas es la piraña roja, conocida por sus dientes triangulares y extremadamente afilados, los cuales pueden desgarrar carne con suma facilidad. Los ataques a humanos son raros, y generalmente sólo se producen si escasea el alimento y el agua baja.

Otra especie a destacar es la piraña negra, con una gran capacidad para adaptarse a diferentes hábitats dentro de la cuenca amazónica, desde ríos principales hasta arroyos y lagunas temporales. Tiene un comportamiento más solitario que la piraña roja, y suele cazar en bancos. Por su parte, la piraña de vientre rojo se encuentra principalmente en el río Paraná y sus afluentes. Similar en apariencia a la piraña roja, se caracteriza por su agresividad y tiene una dieta omnívora.

Biodiversidad en la Amazonía

«Aunque la Amazonía sólo cubre un 1% de la superficie del planeta, se estima que es el hogar del 10% de todas las especies conocidas. Globalmente, se estima que el 80% de especies siguen sin identificar, y conocer el número total de especies en la región nos da una base para estudiar la pérdida actual y futura de biodiversidad», señala WWF.

Hasta la fecha, en la Amazonía se han hallado al menos 40.000 especies de plantas, 427 mamíferos, 1.300 aves, 378 reptiles, más de 400 anfibios y alrededor de 3.000 peces de agua dulce, entre ellos la conocida como «piraña vegetariana». Hay especies que sólo se pueden encontrar en esta zona del planeta, como el oso perezoso o el mono araña.

Por su parte, la hormiga bala, a pesar de medir apenas 2,5 centímetros, tiene una mordedura extremadamente dolorosa, cuyo dolor se compara con el de recibir una bala, de ahí su nombre. Mientras, la rana dardo peligrosa, es uno de los animales más peligrosos del mundo, hasta el punto de acabar con la vida de una persona en un par de segundos.

Asimismo, el caimán negro es el depredador más grande en las aguas del río Amazonas y se puede alimentar desde pirañas hasta seres humanos. Finalmente, el lagarto Jesucristo se puede desplazar por el agua.

Finalmente, en un comentario que acompaña la publicación del estudio en la revista PLoS Biology, Robert May, ex presidente de la Academia de Ciencias Británica, afirma que «es un gran testamento al narcisimo de la humanidad que sepamos exactamente cuántos libros había el 22 de febrero de este año en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos (22.194.656) pero no conozcamos con cuántas especies de plantas y animales compartimos nuestro planeta».