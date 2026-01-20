Bombazo en la zoología: descubren un enorme ciempiés que devora murciélagos colgándose del techo de las cuevas

El reino animal nunca dejará de sorprendernos. En esta ocasión, el protagonista es un ciempiés gigante que acecha, caza y devora murciélagos suspendido boca abajo del techo de una cueva. Habita en las selvas tropicales del norte de Sudamérica y mide entre 26 y 30 centímetros de longitud, lo que la convierte en la escolopendra más grande del mundo. En el mundo existen decenas de especies de ciempiés, pero la fecha los científicos no conocen otra con una con una técnica de caza tan «letal»: utiliza sus patas posteriores para sujetarse al techo de la cueva mientras utiliza las delanteras para agarrar a su presa y devorarla en cuestión de minutos.

No se trata de una simple hipótesis, sino de una conducta perfectamente documentada; los científicos observaron esta conducta en la Cueva del Guano, situada en la península de Paraguaná, Venezuela. En uno de los primeros casos documentados, un individuo estaba colgando a aproximadamente dos metros del suelo y sujetaba con sus patas delanteras a un murciélago adulto mientras lo devoraba. Una escena insólita que refleja la forma que tiene de cazar desde las alturas y demuestra su increíble fuerza.

El ciempiés que come murciélagos

Nuevo miedo desbloqueado: la escolopendra gigante, un cóctel de fobias. Tiene muchas patas, es grande, tiene unas pinzas venenosas enormes y, encima, se alimenta de absolutamente todo lo que puede. En su dieta entran animales como serpientes pequeñas o incluso murciélagos. Los ciempiés, los milpiés y las escolopendras no son insectos, son miriápodos, otro tipo de artrópodo. Se encuentran repartidos por prácticamente todo el mundo y tomando infinidad de formas y colores. A mí personalmente me encantan los milpiés, pero he de admitir que las escolopendras dan bastante miedo. Súmale a su dolorosa picadura el hecho de que, si tienes una sola hembra, puede reproducirse igualmente. Esto no es algo que hagan a voluntad ni que ocurra a menudo, pero hay casos registrados de partenogénesis. Me encantan las dos conexiones que hay entre estos animales y Blue, de Jurassic World: ser un depredador formidable y poder reproducirse por partenogénesis.

«Este ciempiés tiene un cuerpo aplanado, con 21-23 segmentos y un par de patas por cada uno. El primer par de patas se ha modificado en los maxilípedos, una estructura que parece un colmillo por el cual inyecta su veneno. Las hembras cuidan a sus crías hasta que son capaces de alimentarse por sí solas. Son carnívoros llegando a alimentarse de otros artrópodos y hasta de pequeños mamíferos. Se estima que pueden vivir hasta diez años», explica la Universidad Nacional de Colombia.

Pero, ¿cómo lo hace para cazar de esta manera a los murciélagos, cuyo tamaño es muy superior? El cuerpo de Scolopendra gigantea se compone de numerosos segmentos, cada uno con un par de patas que le permite adherirse a superficies irregulares e incluso invertir su posición.

Sus extremidades delanteras están modificadas en forcipules, estructuras parecidas a grandes colmillos que inyectan veneno neurotóxico capaz de inmovilizar a la presa rápidamente. Por lo tanto, su éxito como depredadores se debe a una combinación de factores, entre los que destacan la agilidad en superficies verticales, fuerza física y un veneno muy potente

Los científicos también han encontrado una respuesta plausible sobre cómo consigue capturar. Una de las teorías propuestas es que el ciempiés recorra el techo de la cueva desplazando su cuerpo boca abajo, es decir, del revés. Otra de las hipótesis consiste en la emboscada: se queda inmóvil durante varias horas esperando a que un murciélago se acerque lo suficiente y poder atacarle.

Características

Su nombre hace referencia directa a su tamaño: se han documentado ejemplares que superan los 30 centímetros de longitud, aunque lo habitual es que midan en torno a 25 centímetros. Tiene entre 21 y 23 segmentos corporales, cada uno con un par de patas. Las patas delanteras están modificadas para colaborar en la captura de presas, mientras que las forcípulas, situadas en la parte anterior, permiten inyectar el veneno.

Es un depredador nocturno muy activo y oportunista. Se alimenta de insectos y pequeños vertebrados, e incluso se ha observado cazando murciélagos y tarántulas en cuevas. Las hembras protegen la puesta hasta la eclosión y los machos son territoriales.Se distribuye por el norte de Sudamérica y algunas islas del Caribe, ocupando zonas bajas, bosques, campos y áreas costeras.

Finalmente, Greg Edgecombe, experto en miriápodos del Museo de Historia Natural de Londres, comenta lo siguiente: «Quizá el informe más famoso sobre Scolopendra gigantea procede de una cueva de piedra caliza en Venezuela. Allí se demostró que esta especie es capaz de trepar por las paredes, colgarse boca abajo del techo utilizando el último par de patas para sujetarse a una grieta y capturar, matar y alimentarse de al menos tres especies distintas de murciélagos que habitan en la cueva. Los murciélagos son más pesados que el propio ciempiés».