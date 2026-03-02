Los biólogos no dan crédito: ya están en España las mantis gigantes devoradoras

Están en España las mantis gigantes devoradoras, los biólogos no dan crédito ante este sorprendente hallazgo. Son tiempos de apostar claramente por un cambio de tendencia que acabará marcando la diferencia en una naturaleza que cada vez nos guarda más y más sorpresas. Es cuestión de ponernos manos a la obra con ello, de tal forma que tocará empezar a pensar en algunas situaciones del todo inesperadas. Con la mirada puesta a este giro radical que puede ser esencial en estos días que tenemos por delante.

No dan crédito los biólogos

Han llegado a España las mantis gigantes devoradoras

Las mantis gigantes devoradoras han llegado a España, parece imposible, pero estamos bajo la amenaza de una serie de animales que pueden convertirse en la antesala de algo más. Unos insectos que sin duda alguna, podrían acabar de darnos algunos detalles de lo que está pasando en este mundo.

Los expertos de Journal of Ourthoptera Research nos explican que: «Las mantis asiáticas Hierodula tenuidentata y Hierodula patellifera son especies exóticas conocidas que se han extendido rápidamente en los últimos años en el Mediterráneo y la Europa continental, especialmente en hábitats urbanos y suburbanos, aunque se debate su naturaleza invasora. Este estudio investigó el primer conjunto de impactos de estas especies en los ecosistemas europeos, midiendo la prolificidad y el potencial reproductivo con inferencias sobre mantis nativas, la presencia de interacciones positivas y negativas con otras especies, tanto como presas como depredadores, y otros comportamientos peculiares que conducen a posibles impactos ecosisistémicos. Los datos de laboratorio han demostrado una alta producción reproductiva, con H.tenuidentata eclosionando en promedio 209 ninfas por ootheca, aproximadamente el doble que la de la Mantisreligiosa nativa, y bajas tasas de canibalismo durante las primeras estrellas, lo que respalda un crecimiento de la población rápido y competitivo. Las pruebas de comportamiento revelaron interferencia reproductiva: los machos M. religiosa se sienten atraídos por las hembras de Hierodula y, por lo tanto, son víctimas de una «atracción fatal» que puede reducir el éxito del apareamiento en especies nativas».

Siguiendo con la misma explicación: «Un gran conjunto de informes de ciencia ciudadana (más de 2.300 registros) documentan la depredación de Hierodula en una amplia gama de especies nativas, desde polinizadores hasta pequeños vertebrados a menudo protegidos por la legislación de la UE, como Podarcis muralis e Hyla perrini. Las mantis de Hierodula muestran un generalismo trófico, que se aprovechan de una amplia gama de taxones de insectos y ocasionalmente compiten con mantis nativas o incluso avispones, que se revelan como sus principales depredadores naturales. Su uso de entornos modificados por el ser humano y refugios artificiales destaca su adaptabilidad. Los diferentes impactos registrados y medidos aquí se discuten dentro de los criterios de la UICN para especies invasoras, lo que confirma la Hierodula en Europa como especies exótica invasoras».