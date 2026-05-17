Cunde la resignación entre los madrileños: AEMET ya sabe qué día de la próxima semana Madrid cruzará la barrera de los 30 grados

La AEMET ya sabe qué día de la próxima semana Madrid cruzará la barrera de los 30 grados y lo hará provocando la resignación entre los madrileños. Será mejor que nos empecemos a preparar para unos cambios que pueden ser claves y que, sin duda alguna, acabarán marcando la diferencia. Estaremos muy pendientes de un giro radical que puede cambiarlo todo en muchos sentidos, por lo que el tiempo puede darnos una importante sorpresa.

La inestabilidad de estos días puede acabar siendo la que nos dará alguna que otra sorpresa inesperada. Con la mirada puesta a una serie de situaciones que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca y podría acabar de darnos más de un cambio que puede verse como de lo más brusco. Tenemos por delante una situación del todo inesperada que nos trasladará a algo radicalmente diferente. La AEMET ya sabe el día de la próxima semana en el que ya tendremos que hacer el cambio de armario y prepararnos para lo peor, con unas temperaturas que ya llegaran a los 30 grados.

Entre los madrileños cunde la resignación

La resignación llegará entre los madrileños, sobre todo, para aquellos que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. Es hora de saber qué es lo que nos estará esperando en estos días en los que en realidad tendremos que apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial que tengamos en mente.

Estaremos a merced de un giro que puede ser esencial que tengamos en mente, un cambio de ciclo que, sin duda alguna, podría acabar siendo lo que nos afectará de lleno. Con una situación que puede suponer el inicio de un verano que llega mucho antes de lo establecido, en especial, si tenemos en cuenta lo que podría pasar la próxima semana en la capital de España.

Después de unas fiestas en las que la AEMET ha lanzado varios avisos por un tiempo profundamente primaveral, con hasta algunas lluvias en el inicio de un fin de semana festivo, lo que llega es la cara opuesta de la moneda. Tenemos que enfrentarnos a un marcado aumento de las temperaturas que traerá consecuencias del todo inesperadas en estas próximas jornadas en las que el tiempo volverá a ser protagonista.

La alerta de la AEMET a Madrid que cruzará la barrera de los 30 grados

Los 30 grados y empieza a ser una cifra preocupante, sobre todo, si tenemos en cuenta que estaremos ante un calor que puede alejarnos de lo que necesitaríamos en esta época del año. Lo que nos estará esperando es algo radicalmente diferente que puede acabar siendo clave en estos días.

El tiempo cambia y lo hace de tal forma que tendremos que ver llegar una situación anómala para estas fechas. Tal y como explican los expertos de El Tiempo: «La carrera hacia el verano ya tiene fecha de inicio: esta próxima semana las temperaturas se dispararán y se rozarán los 35 ºC en la ciudad de Madrid. La entrada de una masa de aire frío procedente de latitudes altas ha desplomado las temperaturas de manera generalizada en la mitad norte peninsular. Un episodio que ha dejado valores muy bajos para la época pero que ya tiene las horas contadas».

Siguiendo con la misma previsión: «La masa de aire frío se irá retirando de nuestra geografía, dando paso a una nueva masa de aire cálido que favorecerá a que las temperaturas se disparen. Tras este coletazo invernal, las condiciones anticiclónicas comenzarán a imponerse. Una potente dorsal se establecerá en el oeste del continente europeo, dando lugar a un patrón de bloqueo muy marcado que favorecerá a que las temperaturas asciendan de manera paulatina a partir del lunes. En este contexto, la ciudad de Madrid será una de las zonas que sentirá el cambio brusco de temperaturas, pasando de máximas de 16 ºC de ayer viernes, a duplicar esta cifra en tan solo 5 días».

Las temperaturas van a subir de una forma considerable: «En este contexto de bloqueo atmosférico, el anticiclón de las Azores volverá a ganar protagonismo sobre la península Ibérica, favoreciendo unas condiciones más estables y un ascenso térmico prácticamente generalizado. La consolidación de una dorsal sobre el oeste europeo impulsará aire más cálido y reforzará la insolación, dejando un ambiente cada vez más templado a partir del lunes y plenamente cálido en la segunda mitad de la próxima semana. Las temperaturas repuntarán con fuerza en amplias zonas del interior peninsular. De hecho, los modelos contemplan máximas que podrían superar los 35 ºC en zonas del valle del Guadalquivir, se acercarán en el valle del Ebro y el centro peninsular, pasará de los 30 ºC. La ciudad de Madrid será una de las zonas donde el cambio térmico resultará más evidente. Tras el ambiente fresco de estos días, la capital irá notando el ascenso de forma progresiva: de los 24 ºC previstos para el lunes, se pasará a unos 27 ºC el martes, alcanzar los 30 ºC durante la jornada del miércoles».