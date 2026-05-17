Los expertos en plantas lo avalan: los 3 árboles que puedes tener en una maceta y sobreviven al verano en España sin moverlos de la terraza

Con la llegada del verano, muchas terrazas y balcones en España se convierten en auténticos refugios al aire libre. Sin embargo, las altas temperaturas, la exposición directa al sol y las olas de calor pueden poner en riesgo la supervivencia de muchas plantas, especialmente cuando se cultivan en macetas, ya que tienen menos espacio para desarrollar raíces y retienen peor la humedad. En este contexto, resulta de especial interés conocer cuáles son los mejores árboles para el verano, como el olivo.

Se trata de especies muy resistentes que no sólo toleran muy bien el calor y la sequía, sino que además pueden permanecer en la terraza durante toda la temporada sin necesidad de ser trasladados al interior o a zonas protegidas. Los jardineros saben que elegir el árbol adecuado marca una gran diferencia a la hora de crear ambientes más agradables y acogedores en exteriores.

Los mejores árboles para plantar en verano

El limonero es uno de los árboles en maceta más apreciados por la combinación de su floración, su agradable aroma y la posibilidad de producir frutos. Durante la primavera desarrolla flores blancas muy perfumadas y, en verano, puede continuar formando limones si recibe los cuidados adecuados. Para mantenerlo en buen estado, es importante situarlo en un lugar donde reciba al menos entre cinco y seis horas de sol directo al día.

El riego debe ser regular, procurando que el sustrato permanezca ligeramente húmedo sin llegar al exceso. En los meses más calurosos, especialmente durante las olas de calor, puede necesitar riegos frecuentes e incluso diarios. También se recomienda aplicar un fertilizante específico para cítricos durante la primavera y protegerlo del sol más intenso cuando las temperaturas superan los 35 °C.

Por otro lado, el olivo es una de las especiess más resistentes y fiables para cultivar en maceta. Durante la primavera suele brotar con fuerza y, en verano, soporta bien tanto las altas temperaturas como los periodos de sequía. Aun así, cuando se cultiva en maceta necesita algunos cuidados básicos para mantenerse en buen estado.

Para desarrollarse correctamente, requiere varias horas de sol directo al día. El riego debe ser moderado, dejando que el sustrato se seque ligeramente antes de volver a regar. En verano puede ser necesario aumentar algo la frecuencia, aunque siempre evitando el exceso de agua y los encharcamientos. También es recomendable utilizar un sustrato ligero y con buen drenaje para proteger las raíces. En primavera se puede realizar una poda suave que ayude a conservar una forma más compacta y equilibrada.

Finalmente, el magnolio es uno de los árboles ornamentales más valorados para terrazas y jardines durante el verano. Su floración, que suele aparecer entre finales del invierno y la primavera, y las flores son grandes y aromáticas. Aunque requiere algo más de atención que otras especies, puede desarrollarse muy bien en maceta si recibe los cuidados adecuados. Para crecer fuerte y sana necesita recibir sol suave o semisombra, especialmente en zonas donde el verano es muy caluroso.

En cuanto al riego debe ser regular, manteniendo el sustrato ligeramente húmedo pero evitando siempre el exceso de agua. Durante la época estival puede necesitar un aporte de agua más frecuente, ya que no tolera bien la sequedad prolongada. También es importante utilizar un sustrato fértil, ligeramente ácido y con buen drenaje para favorecer su desarrollo.

¡No cometas estos errores!

Durante el verano es frecuente cometer algunos errores que pueden afectar seriamente al estado de las plantas o árboles en maceta. Entre los más habituales se encuentran regar varias veces al día sin comprobar antes la humedad real del sustrato, utilizar macetas demasiado pequeñas que se recalientan con rapidez, dejar agua acumulada en el plato inferior o colocar el árbol en zonas con poca ventilación. También es habitual no adaptar la frecuencia de riego a las olas de calor o a la orientación de la terraza.