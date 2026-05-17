Netflix desata la locura con un nuevo tráiler de ‘La casa de papel’ que no tiene nada que ver con ‘Berlín’: todo lo que sabemos hasta la fecha

El pasado 9 de mayo tuvo lugar en Sevilla un evento exclusivo en el que con un nuevo tráiler se confirmó que habrá ‘Casa de papel’ para rato. Cinco años después del estreno de esta serie de éxito en 2021 en Netflix, la plataforma de la gran N rojo ha lanzado este tráiler que vais a poder ver a continuación en el que aparecen elementos fundamentales de la serie como las puertas del Banco de España y el característico globo aerostático de Dalí. Lo que no se ha aclarado todavía si esta nueva extensión del universo de La casa de papel tomará la forma de un nuevo spin-off, como ocurrió con Berlín o un nuevo capítulo de la serie.

Además este misterioso anuncio coincide con el estreno de la segunda temporada de Berlín creada también por Álex Pina y Esther Martínez Lobato. que acaba de llegar a la plataforma el pasado 15 de mayo. La primera entrega del spin-off Berlín se estrenó en 2023 y se ha convertido en una de las series de habla no inglesa más vistas de Netflix. Esta serie está protagonizada por el astuto ladrón Andrés de Fonollosa. conocido como Berlín, que era uno de los protagonistas de La casa de papel.

¿Cuál es la estrategia de Netflix para ampliar el universo de La casa de papel?

En esta presentación en Sevilla Netflix difundió este nuevo tráiler y explicó que la serie La casa de papel será el «centro neurálgico» de futuras producciones. Lo que no explicó si comenzará por una tercera temporada del spin-off Berlín, una sexta parte de La casa de papel u otro spin-off focalizado en otro personaje. Lo único que ha confirmado Netflix es que «el mundo del Profesor» aún tiene historias en desarrollo.

Según podemos leer en la información del tráiler: «Desde el primer atraco por dinero hasta el robo con más arte del siglo, pasando por el asalto que puso en juego toneladas de oro del Banco de España, el universo de La casa de papel no ha dejado de crecer, evolucionar y sorprender. Pero si algo ha quedado claro… es que la revolución NUNCA termina. A partir de ahora, este es el centro de operaciones para todo lo que rodea al universo de La casa de papel.

También se compartieron datos como que según los informes de audiencia de 2023-2025 la serie La casa de papel acumuló 1.300 millones de horas vistas y 160 millones de visualizaciones, cifras que ninguna otra franquicia de origen español ha alcanzado dentro del streaming global. Además, se explicó que tres temporadas de la serie La casa de papel se mantienen en los lugares 4, 6 y 7 entre las diez series de mayor audiencia histórica de la plataforma en idiomas distintos al inglés.

En cuanto al spin-off Berlín se confirmó que durante su semana de lanzamiento, logró el Top 10 en 91 países y se sostuvo en el Top internacional por siete semanas, con un acumulado de 348 millones de horas vistas y 53 millones de visualizaciones.

Hay que recordar que Netflix ya ha contado con otros proyectos de Álex Pina como Billionaires Bunker, que fue cancelado tras una temporada) y el videojuego temático de la serie. Además, también se creó el spin-off Money Heist: Korea – Joint Economic Area que cuenta con una temporada con dos partes diferentes.

La serie Berlín y la dama del armiño

Los protagonistas de esta serie que se ha estrenado el 15 de mayo se han empeñado en seguir el camino marcado por el maquiavélico Berlín. En esta ocasión estarán además de Pedro Alonso, en el reparto están los actores Michelle Jenner que interpreta a Keila, una eminencia en ingeniería electrónica, Tristán Ulloa a Damián, un catedrático filántropo y confidente de Berlín, Begoña Vargas a Cameron, una kamikaze que vive siempre al límite, Julio Peña Fernández a Roi, el fiel escudero de Berlín y Joel Sánchez a Bruce, el hombre de acción en la banda.

Aunque este equipo de ladrones parece que han fijado como objetivo de su robo el cuadro La dama del armiño, lo que quieren es engañar a los duques de Málaga, cuyos papeles son interpretados por los actores José Luis García-Pérez y Marta Nieto, que tienen como objetivo a su vez chantajear a Berlín.

Según la sinopsis de Berlín y La dama del armiño: “Ansioso por dar un nuevo golpe, Berlín reúne a su banda en Sevilla y convierte a un ambicioso duque en víctima de su propio plan: robar una obra de arte de Leonardo da Vinci, La dama del armiño».

La serie Berlín y La dama del armiño es una de las más esperadas de la plataforma de streaming Netflix para 2026. Sobre todo este universo centrado en La casa de papel poco más os podemos decir sobre hacia dónde van los tiros de esta franquicia, pero la barra de oro que se puede ver al final del tráiler y las declaraciones de los organizadores confirman que nos esperan sorpresas a los fans de esta icónica serie.