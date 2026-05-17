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Lara Dibildos revela a COOL el drama real tras el frenazo teatral de Terelu Campos y el final de ‘Santa Lola’: «Le daba miedo»

La etapa teatral de Terelu Campos con 'Santa Lola' ha llegado a su fin tras una gira iniciada en abril

Según ha revelado Lara Dibildos, el final estaba pactado: un número concreto de funciones y cierre en Madrid

Detrás de esa decisión hay un factor clave, el miedo escénico que la presentadora llevaba "por dentro"

Terelu, Lara Dibildos
Terelu Campos, César Lucendo y Lara Dibildos durante la obra que protagonizan 'Santa Lola' en el Teatro Zorrilla. (Foto: Europa Press)

«Se terminó». La frase, pronunciada con naturalidad por Lara Dibildos en conversación con COOL, no solo confirma el final de Santa Lola, sino que destapa la verdadera historia que ha habido detrás de la aventura teatral de Terelu Campos: una experiencia marcada por el miedo escénico y por una decisión tomada mucho antes de que bajara el telón.

La productora lo explica con total claridad, sin dejar espacio a dudas. No habrá más funciones ni posibilidad de alargar la gira porque todo estaba previamente acordado. «Fue un pacto… ella quería hacer un número concreto de funciones y terminar en Madrid», asegura. Una afirmación que cambia por completo el relato que se había construido en torno a la obra, ya que desmonta la idea de un final condicionado solo por factores externos y apunta directamente a una decisión personal, medida y cerrada desde el inicio por parte de Terelu.

Terelu Campos por las calles de Madrid. (Foto: Europa Press)
Terelu Campos por las calles de Madrid. (Foto: Europa Press)

Santa Lola se estrenó en abril de 2025 en Valladolid, iniciando una gira que durante meses recorrió distintas ciudades españolas antes de llegar a su tramo final en Madrid. Allí, en el Teatro Calderón, la comedia se representó entre el 29 de octubre y el 26 de noviembre, poniendo punto final a casi siete meses de recorrido sobre los escenarios. Sobre el papel, la propuesta tenía todos los ingredientes para funcionar: una historia accesible, con humor y reflexión, en la que Terelu interpretaba a una influencer que, tras morir, debía enfrentarse a un juicio en las puertas del cielo para decidir su destino. Pero lo que ocurría sobre las tablas era solo una parte de la historia. La otra, mucho más silenciosa, se desarrollaba detrás del telón.

Terelu Campos, César Lucendo y Lara Dibildos durante la obra que protagonizan 'Santa Lola' en el Teatro Zorrilla. (Foto: Europa Press)
Terelu Campos, César Lucendo y Lara Dibildos durante la obra que protagonizan ‘Santa Lola’ en el Teatro Zorrilla. (Foto: Europa Press)

Porque, tal y como se desprende de las palabras de Lara Dibildos y del entorno de la obra, la experiencia no fue fácil para la protagonista. El teatro, lejos de convertirse en un espacio cómodo, se transformó en un terreno de tensión constante. Cada función suponía un reto emocional que iba más allá de lo interpretativo. «Tenía miedo. Luego salía a escena y lo hacía tan bien que nadie percibía ese miedo, pero lo llevaba por dentro. Y al final decidió que hasta ahí”, explica.

El miedo acompañó a Terelu durante buena parte de la gira. Acostumbrada a la televisión, donde el control del ritmo, los tiempos y los errores es completamente distinto, el salto al teatro implicaba exponerse sin red. Sin cortes. Sin posibilidad de corregir. Y con la reacción del público en tiempo real. Ese cambio de contexto, sumado a la presión mediática que rodeó el proyecto desde el primer momento, fue generando un desgaste progresivo. La presencia de Terelu en la obra no solo atrajo atención, sino también críticas y debates sobre su papel en el escenario. Cada función era observada con lupa, cada detalle analizado. Y en ese ambiente, sostener una función de más de hora y media se convertía en algo más que una interpretación: era una prueba constante.

Además, el tramo final en Madrid no alivió esa presión. La respuesta del público fue irregular y, en varias funciones, la asistencia quedó por debajo de lo esperado. Las imágenes de butacas vacías se convirtieron en parte del relato mediático de la obra, añadiendo un nuevo factor de tensión para quien estaba sobre el escenario. A todo ello se sumaron las críticas que rodearon a Santa Lola, centradas especialmente en algunos chistes sobre violencia machista y referencias al franquismo, lo que obligó incluso a modificar y censurar parte del guion.

Terelu Campos en el estreno de 'Santa Lola'. (Foto: Europa Press)Terelu Campos en el estreno de ‘Santa Lola’. (Foto: Europa Press)

Las propias palabras de Terelu tras la última función apuntaban en esa dirección. Habló de alivio, de liberación, de la sensación de quitarse un peso de encima. Reconoció que lo había pasado mal. Que no había sido un proceso sencillo. Un discurso que, leído a la luz de esta nueva información, cobra un significado mucho más profundo. En su caso, la decisión es clara: parar. No hay planes inmediatos de volver a subirse a un escenario. No hay continuidad para Santa Lola. El proyecto queda cerrado tal y como se planteó en su tramo final. «Ha sido una experiencia estupenda para ella, pero hasta la próxima necesita darse un tiempo y descansar», añade Lara.

Mientras tanto, su equipo de producción sigue adelante. Dibildos ya trabaja en nuevos proyectos teatrales, como la comedia Lo que callamos a los 30, cuyo estreno está previsto el 23 de mayo en Móstoles con un nuevo reparto tras algunos cambios en el elenco. El teatro continúa. Pero sin Terelu.

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