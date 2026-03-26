Si hubiera que hacer un resumen de lo que ha pasado en las dos primeras semanas de convivencia en Supervivientes 2026, se podría hacer con apenas unas pocas palabras: abandonos y poca motivación. Aunque nadie puede negar que el programa es un reto enorme para cualquier persona, incluso para los más preparados, hay comportamientos que ni la cadena ni la productora del formato pueden permitir. Que en apenas unos días se hayan marchado de forma voluntaria dos concursantes deja claro que irse del programa sale más barato que nunca y que hay muchos que no saben a dónde van. Es por eso que, aunque pueda parecer una broma de mal gusto, el reality de Telecinco necesita más que nunca a dos personajes como Terelu Campos y Carmen Borrego.

El primero en anunciar su marcha fue Álex Ghita, conocido por su noviazgo con Adara Molinero, una de las reinas de los realities y que en Honduras ha cumplido a las mil maravillas. El entrenador personal no dudó en ponerse la etiqueta de favorito y asegurar que iba a por todas, pero ya en el helicóptero se le comenzó a complicar el concurso cuando pedía que estuviese más cerca del agua. Esa enorme arrogancia le terminó de matar tras las primeras pruebas, donde fue superado por otros concursantes, que supuestamente iban menos preparados que él. Su paso por los Cayos Cochinos ha sido un fiasco absoluto y en menos de una semana anunciaba su salida.

Alejandra de la Croix también ha demostrado que no sabía dónde se estaba metiendo. La actriz apenas ha podido permanecer dos semanas en la isla y ya estaba pidiendo su salida. En la segunda gala ya amenazaba con irse, algo que confirmó tres días después. Lo más surrealista fue ver a María Lamela y Jorge Javier Vázquez tratando de convencerla sin que nadie les recordase una posible penalización.

Sin un villano en esta edición de ‘Supervivientes’

Marisa Jara, por el momento, aguanta, pero ya ha perdido los nervios con el equipo de producción del programa (que no tiene ninguna culpa de nada), llegando a insultarse después de descubrir que no volverá a España tras ser expulsada. Eso demuestra haber visto muy poco Supervivientes, puesto que siempre hay una tercera playa en la que otros concursantes hacen su concurso paralelo.

Pero el resto de concursantes tampoco está cumpliendo en los primeros días, tanto que Jorge Javier Vázquez tuvo que lanzarles el pasado jueves un mensaje muy claro, que venía de mucho más arriba. «Estamos en Supervivientes, esto no es un concurso cualquiera. Tenéis que demostrar que merecéis estar en el programa», les comenzaba diciendo. «Basta ya de bajonas, de tristezas y de todas estas cosas», así les mandaba un mensaje claro de que tenían que comenzar a dar espectáculo y no pasarse el día quejándose.

El programa necesita una Carmen Borrego o una Terelu Campos

Entre influencers, actores y cantantes, apenas encontramos animales televisivos en el casting, siendo Ivonne Reyes la única que conoce el medio perfectamente y habrá sabido interpretar el toque de atención que les han dado. Es ahí cuando el espectador echa en falta nombres como Carmen Borrego, Terelu Campos, que acudieron en sus respectivas ediciones con una tarea muy clara: mover la isla durante los primeros días.

Aunque como Supervivientes fueron un desastre -Carmen iba y venía de isla sin participar en los juegos y Terelu no era ni concursante oficial-, sí supieron darle la chispa que el programa necesitaba en los primeros días. Su presencia, enfados y conversaciones con el resto de los compañeros servían para dar contenido a varias galas semanales de cuatro horas de duración.

Además, también tuvieron ayuda por parte de sus compañeros. No podemos olvidar a Ángel Cristo Jr., que se convirtió en el protagonista absoluto de todas las tramas de su edición. Ese papel de dinamizadora lo podía haber tenido Marisa Jara, que había sido la protagonista de varios enfrentamientos en los primeros días, además de amagar con su salida, pero que el público decidiese expulsarla fue un tiro en el pie para el show.

Sin unas dinamizadoras de la isla como Carmen Borrego y Terelu Campos, queda la esperanza de que los que ya están en la isla espabilen y comiencen a dar juego. Tampoco hay que olvidarse de la llegada de un concursante que cubra las bajas de Álex y Alejandra, pero habrá que esperar que se trate de un nombre potente y no de un ex de La isla de las tentaciones, algo que todo el mundo se está temiendo en estos momentos.