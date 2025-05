Desde que celebrase su boda con Ana Herminia y decidiese hacer públicas las fotos de su madre con el Don Juan Carlos, rey emérito, Ángel Cristo Jr. había pasado a un segundo plano en el mundo del corazón. Su mujer, que no ha podido acudir como concursante a Supervivientes por los problemas físicos que arrastra tras una operación, se convirtió en protagonista de forma negativo durante su paso por la casa de GH DÚO, de la que fue expulsada por denunciar una agresión que recibió de un compañero que nunca ocurrió. Ese silencio mediático se acabó el pasado viernes, cuando el matrimonio acudió al plató de ¡De Viernes! para hablar de los problemas que están pasando como pareja, pero Ángel decidió recuperar un tema del pasado.

El hijo de Bárbara Rey ha vivido un tenso encuentro con Javier Mouzo, el participante de Gran Hermano al que Ana Acusó falsamente de agredirla. Pese a que la intención era acercar posturas, Ángel ha seguido defendiendo la teoría de su mujer, pidiendo al programa que mostrase las imágenes de la supuesta agresión que recibió y que en todo momento se ha negado por parte de la cadena, productora y del implicado. «Tú dices caricias, pero no han puesto los golpes. Quiero saber por qué no se ha puesto esto», de esta manera ha cargado contra el programa que le puso en órbita cuando era el gran desconocido de su familia.

En mitad de la discusión, Cristo Jr. se ha levantado de su sitio y con su propio móvil ha querido mostrar a Javier a ver unas imágenes que no se habían llegado a emitir en televisión. «No voy a pasar por esto, Santi. No lo voy a permitir. Esto no se vio y ya no lo voy a tolerar. Aquí no se han puesto todas las imágenes», así ha denunciado una presunta manipulación de Mediaset.

Bea Archidona, presentadora del espacio, se ha puesto muy seria en ese momento para parar los pies al hermano de Sofía Cristo: «No vamos a cuestionar el trabajo de muchas personas que trabajan en este programa y, sobre todo, no se va a tolerar una agresión. En todo caso, esto tampoco es una agresión y, si la organización del programa hubiese visto cualquier ápice de agresión, hubiesen tomado medidas», decía contundente.

En ese momento, Ángel decidía recordar que Arancha del Sol le propinó varios puñetazos en Supervivientes. Un episodio que tardó bastante en salir a la luz y que terminó con la modelo y presentadora siendo expulsada por el público y vetada de todos los espacios de la cadena cuando todo salió a la luz tras la insistencia de Ángel y su entorno.

«A Arantxa no la echaron, la echó el público. No tomaron medidas. Así que eso es muy relativo. Estuvo dos semanas cobrando en la isla, sabiendo que me había pegado», ha recordado el hijo del domador más famoso de España.

En ese momento comenzó una guerra de descalificaciones, llegando Cristo a recordar a todo el público que Vanessa, la mujer de Javier, ahora está centrada en el contenido erótico en la plataforma OnlyFans. «Eres un huevón», le dijo el ex superviviente, a lo que el gallego le respondió invitándole a suscribirse para disfrutar con las fotos y los vídeos subidos de tono que su pareja publica en la red social y que se pueden ver previo pago de 25 € mensuales.

Tras esto, el programa decidió despedir a la pareja, dejando que Ángel Cristo asegurase que ya no quería hacer más «este tipo de televisión», refiriéndose a realities y a programas del corazón. De ser cierto, no debería volver a conceder ninguna entrevista en exclusiva, pero eso habrá que esperar para comprobar si es cierto.