La nueva edición de GH DÚO está siendo un absoluto éxito entre los espectadores, y las cifras de audiencia lo reflejan a la perfección. Por ello, además de la gala oficial de los jueves y el debate de los domingos, la cadena ha implantado el GH DÚO: Límite 48 horas. De esta manera, el pasado martes, 21 de enero, el público tuvo la oportunidad de ver un nuevo programa del concurso donde fueron conocedores de todo lo sucedido en la casa de Guadalix de la Sierra durante los últimos dos días. Un encuentro al que acudió Ángel Cristo Jr en representación de su mujer, Ana Herminia. Recordemos que fue la expulsada del concurso el pasado jueves y, desde entonces, no ha aparecido por el formato.

La ausencia de Ana Herminia no dejó indiferente a nadie durante el debate del pasado domingo. Pues, como última expulsada de la edición, tendría que estar presente en el plató. Pero, no fue el caso. Anoche, en el GH DÚO: Límite 48 horas la situación se ha vuelto a repetir. Pero, en esta ocasión, su marido estuvo presente para defenderla. «Sigue con la crisis de hipertensión. Tenemos tanto los partes médicos del programa como nuevos de los médicos que han estado viniendo estos días a casa y no le baja», comenzó explicándole a Ion Aramendi, el presentador del formato.

«La recomendación ha sido que la vea su cardiólogo porque le va a tener que cambiar toda la medicación. La que tiene no le está causando efecto», agregó Ángel Cristo Jr. Lejos de dejarlo ahí, el hijo de Bárbara Rey explicó que la venezolana ha tomado la decisión de «apartarse de los medios, del foco mediático». Al fin y al cabo, no está viviendo un buen momento.

«Lo principal es su salud. La salud de ella tanto como la de mi hijastra, su hija, que también está pasando un momento complicado debido a toda esta exposición mediática», explicó Ángel Cristo Jr. De hecho, Ana Herminia se encuentra tan mal que le cuesta, incluso, abandonar su hogar.

«No está preparada ni para salir a la calle», confesó su marido. Unas declaraciones con las que no dejó indiferente a nadie. Pues, todos los presentes estaban muy atentos a las palabras del hijo de la vedette. Asimismo, por su parte, Ángel Cristo Jr confesó que su objetivo, desde que Ana Herminia salió del reality, ha sido cuidarla en todo momento.

Ion Aramendi a Ángel Cristo Jr: «¿Ha hecho alguna reflexión sobre lo sucedido con Javi?»

El marido de Ana Herminia ha confesado que su mayor preocupación, actualmente, es ella. Pero, a pesar de esta delicada situación que están viviendo, ha afirmado que ambos están muy atentos a lo que sucede en la casa de GH DÚO. Fue entonces cuando Aramendi le preguntó por la polémica que había tenido la venezolana con Javier, su compañero de edición.

«¿Ha hecho alguna reflexión sobre lo sucedido con Javi?», le preguntó. «Hemos hablado de muchas cosas, pero nada nuevo», sentenció Ángel Cristo Jr. Unas últimas palabras con las que se mostró muy contundente y dejó claro que no quería seguir removiendo el tema.