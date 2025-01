El pasado domingo 19 de enero pudimos disfrutar de un nuevo debate de GH DÚO 3 presentado por Ion Aramendi. De esta manera tan concreta, nada más empezar el programa, el presentador anunció que iba a haber una serie de cambios, más allá de que se retrasara su inicio por el estreno de Caiga quien caiga. Así pues, Ion anunció que ese domingo no iba a ser como el resto por una cuestión muy concreta: la última expulsada no se presentó en plató, por lo que no podía entrevistarla. «Seguro que echáis en falta a alguien», comenzó diciendo, dirigiéndose a la audiencia. Tras dar la bienvenida a los colaboradores del debate de GH DÚO 3, el presentador volvió a hablar: «Teníamos previsto que Ana Herminia y Ángel Cristo Jr estuvieran en plató, pero han declinado la invitación», confirmó. A pesar de todo, quiso dirigirse a la pareja: «Aun así, tenéis las puertas abiertas».

Por lo tanto, este domingo, no hubo entrevista con Ana Herminia pero tampoco la expulsada tuvo la oportunidad de despedirse de los concursantes que están conviviendo en la casa más famosa de Guadalix de la Sierra. Eso sí, se desconoce si esto ocurrirá el próximo martes en la gala presentada por Carlos Sobera. Lo que sí es un hecho es que Ana Herminia es la última expulsada de GH DÚO 3 hasta la fecha. Además, su salida de la casa no estuvo exenta de polémica, ya que se fue con más del 70% de los votos. Debemos recordar que, el pasado jueves, la nuera de Bárbara Rey tuvo algo de tiempo para hablar con el presentador del reality. Así pues, se vio en la obligación de responder a unas primeras preguntas sobre su paso por el concurso. Sobre todo después de la polémica con Javi, al que acusó de agresión.

Algo que se demostró que no era cierto, puesto que la acción quedó grabada por las cámaras de la casa. Es más, el propio Ángel Cristo Jr le hizo saber que se estaba equivocando, ya que ella seguía empeñada en que la acción de Javier, que no era más que tocar su rodilla, se trataba de una agresión.

Pero no todo quedó ahí. El pasado jueves, Ana Herminia tuvo que ser atendida de urgencia tras su llegada a plató, puesto que comenzó a sentirse mal. En directo, ella misma explicó qué le estaba ocurriendo: «La cosa es que soy hipertensa. Me han cuidado muy bien, pero nada como estar cuidada por mi marido y mi familia. Cuando Aurah se fue, fue un bajón y mi personalidad no cuadra en los realities».

«En la convivencia es más que un plató. Estar con una crisis de hipertensión. Aquí tengo la tensión superalta que me lo acaban de tomar, con dolor en el pecho y el brazo dormido», continuó explicando la expulsada a su llegada a plató. Y añadió: «Me han dicho que me vaya directa al hospital cuando salga. Tengo la tensión alta y me he tomado la tensión antes de entrar».

Por lo tanto, puede que su ausencia en el debate de GH DÚO 3 esté justificada por cuestiones médicas. Sea como sea, nos tocará esperar a la gala del martes, presentada por Carlos Sobera, para saber si Ana Herminia tiene la oportunidad de explicar aún más detalles de cómo ha sido su paso por el concurso y, sobre todo, puede despedirse de los que fueron sus compañeros hasta hace unos días.