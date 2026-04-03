El problema de salud que ha obligado a Terelu Campos a aparecer con gafas de sol en televisión

La última aparición televisiva de Terelu Campos no ha pasado desapercibida para los espectadores. La colaboradora acudió al plató del programa ¡De Viernes! con gafas de sol, un detalle que llamó poderosamente la atención de la audiencia y que rápidamente generó preguntas entre quienes seguían el espacio. Con el paso de los minutos, fue la propia tertuliana quien aclaró el motivo de esa inusual imagen en pantalla.

Lejos de tratarse de una decisión estética o de un simple complemento, la hija de María Teresa Campos explicó que estaba atravesando un pequeño problema de salud que la había obligado a proteger su ojo durante la emisión del programa. Según detalló en directo, se trataba de un orzuelo que había aparecido como consecuencia del estrés acumulado durante los últimos días.

La colaboradora quiso justificar su decisión de mantenerse con gafas durante toda la emisión para evitar incomodidades visuales en pantalla. En su explicación reconoció que la inflamación resultaba visible y que prefería evitar que esa circunstancia se convirtiera en el foco de atención durante el programa.

El problema de salud de Terelu Campos

Durante su intervención en el espacio presentado por Santi Acosta, Terelu Campos explicó que el orzuelo era consecuencia directa del desgaste emocional vivido a lo largo de la semana. Según relató, el estrés puede provocar una bajada de defensas que termina manifestándose en pequeños problemas físicos, algo que en su caso se había traducido en esa infección ocular.

La colaboradora reconoció que su organismo había reaccionado después de varios días de tensión. Según explicó, este tipo de episodios suelen aparecer cuando la presión emocional disminuye, momento en el que el cuerpo refleja el cansancio acumulado. «El estrés me ha provocado una bajada de defensas. Normalmente cuando te da la ansiedad es después, cuando ya pasas la tensión, y es cuando sale todo», dijo exactamente.

Terelu reconoció que la semana había sido especialmente complicada tanto en el plano personal como en el mediático. La exposición pública derivada de los acontecimientos familiares recientes había generado una presión añadida que, finalmente, terminó pasando factura también a su estado físico.

Tensión en la familia Campos

La tensión de los últimos días tiene su origen en la repercusión mediática que ha generado el anuncio del segundo embarazo de su hija, Alejandra Rubio. La noticia, que inicialmente se presentaba como un acontecimiento familiar feliz, terminó derivando en un episodio de controversia dentro del entorno mediático de la familia.

La situación se complicó especialmente tras conocerse que Carmen Borrego, hermana de Terelu, no había sido informada previamente de la noticia antes de que se hiciera pública. Este detalle alimentó el debate en distintos programas de televisión y provocó una oleada de comentarios sobre la relación entre las distintas ramas de la familia.

Durante su intervención en ¡De Viernes!, Terelu Campos quiso dejar claro desde el principio que no tenía intención de alimentar la polémica. La colaboradora insistió en que su prioridad era respetar la petición de tranquilidad expresada por su hija.

En ese sentido, subrayó que su presencia en el programa se debe a su papel como colaboradora y no como protagonista de la noticia. Por ese motivo, evitó profundizar en el conflicto familiar y trató de limitar sus comentarios a aclaraciones puntuales.

Terelu Campos ha dado explicaciones

A pesar de su intención de mantenerse al margen del debate, Terelu Campos sí quiso explicar uno de los puntos que más controversia había generado en los últimos días: la supuesta falta de comunicación con su hermana sobre el embarazo de Alejandra Rubio.

Según relató, todo se debió a un malentendido que terminó adquiriendo una dimensión pública inesperada. La colaboradora aseguró que había hablado con Carmen Borrego días antes de la entrevista en la que se anunció el embarazo y que, en aquel momento, estaba convencida de que su hermana ya conocía la noticia.

Ese convencimiento hizo que no considerara necesario mencionarlo de forma explícita durante la conversación. Sin embargo, posteriormente se supo que Carmen no estaba al tanto de la información, lo que generó la sensación de que se había producido una omisión deliberada.

Terelu quiso aclarar que no existió ninguna intención de ocultar el embarazo dentro de la familia. De hecho, afirmó que, si hubiera sabido que su hermana desconocía la noticia, habría sido ella misma quien se la habría comunicado directamente.

Según dice, ni siquiera habría necesitado pedir permiso a su hija para hacerlo, ya que considera que una noticia de ese calibre debía compartirse en el ámbito familiar de forma natural. Para la colaboradora, el problema no fue otro que un despiste que, amplificado por la exposición mediática, terminó convirtiéndose en un conflicto público.