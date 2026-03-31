El problema de salud de Terelu Campos tras la drástica decisión de Alejandra Rubio: «No tengo más remedio»
La madre de Alejandra Rubio explica por qué ha tenido que llevar gafas en televisión
La semana pasada no fue fácil para Alejandra Rubio, ni mucho menos. A pesar de la alegría que supuso la confirmación de su segundo embarazo con Carlo Costanzia, lo cierto es que se vio truncada al haberlo hecho público a golpe de exclusiva en De Viernes. En los días posteriores, fueron muchas las personas que se mostraron muy críticas con la nieta de María Teresa Campos, hasta tal punto que la joven se vio obligada a tomar una drástica decisión que «llevaba meditando desde hace tiempo». ¿En qué consistió, exactamente? En alejarse de la televisión, al menos por un tiempo. Al fin y al cabo, en su estado, debía cuidarse más que nunca. Después de todo lo vivido, fue aún más sorprendente que, el pasado viernes en la nueva entrega del programa presentado por Bea Archidona y Santi Acosta, Terelu Campos apareciese con unas gafas de sol como consecuencia de un problema de salud.
Nada más arrancar la nueva entrega de De Viernes, varios compañeros tiraron de humor a la hora de comentar el curioso look que estaba luciendo la colaboradora esa noche. Todo comenzó cuando, a la hora de presentar a los colaboradores, Antonio Rossi se percató de un detalle de lo más curioso: «¡Van iguales!», exclamó, refiriéndose a Lydia Lozano, Ángela Portero y Terelu Campos. Fue entonces cuando la madre de Alejandra Rubio fue más allá: «¡Y sin llamarnos! Solo había pasado una vez». Lydia Lozano, por su parte, hizo el siguiente comentario: «A partir de ahora os llamaré antes de salir de casa». Pero no fue eso lo que más llamó la atención de sus looks, sino que Terelu Campos llevaba unas enormes gafas de sol, negras, que ocultaban al completo su mirada. De hecho, Santi Acosta bromeó con esta situación antes de dar paso al vídeo que explicaba lo sucedido con Alejandra Rubio en los últimos días.
«Me encanta tu look fashion, es fantástico», comentó el presentador de De Viernes. «No tengo más remedio», alcanzó a decir la colaboradora. Y todo porque un problema de salud le había obligado a acudir a su puesto de trabajo de esa manera: «Tengo un orzuelo y he tenido que ponerme las gafas».
Tal y como la propia Terelu Campos ha confirmado, se trata de una consecuencia de una bajada de defensas causada por el estrés de «todo el proceso» vivido en los últimos días. «Sé cómo ha estado mi hija el sábado. Nunca la había visto asumir ese error con esa preocupación», explicó a sus compañeros de De Viernes, visiblemente afectada por la situación que está atravesando Alejandra Rubio.
Una preocupación que también sentía porque también había tenido un desliz con su hermana Carmen Borrego: «Lo peor de todo es que estuve 20 minutos hablando el viernes con mi hermana, pensando que ella ya lo sabía», expresó. Sobre todo porque en uno de los cebos del programa ya se avanzaba que lo que iba a contar Alejandra Rubio era un «bombazo», pero no era así. Por lo tanto, un cúmulo de situaciones que han generado profunda preocupación en Terelu ha desembocado en ese orzuelo por el que tuvo que estar con gafas de sol durante el programa.