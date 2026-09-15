El pasado verano, el mundo de Hollywood se vio consternado como consecuencia de la pérdida de un rostro conocido de la industria, como es el caso de Hayden Panettiere. El pasado 16 de agosto, se confirmó su muerte a los 36 años. La estadounidense, que se hizo especialmente conocida por sus papeles en exitosas series como Héroes o Nashville, fue encontrada sin vida en su casa de Greenville, en Carolina del Sur. Como no podía ser de otra manera, esta noticia dejó completamente impactados y descolocados a todos y cada uno de sus seguidores. Hay que destacar que, debido a lo ocurrido, surgió un sinfín de especulaciones sobre las posibles causas de la muerte. Casi un mes después del fallecimiento, se ha podido confirmar el motivo.

El portal TMZ ha dado detalles al respecto. Y lo ha hecho semanas después de que otros medios de comunicación apuntaran a una posible sobredosis, a raíz del contenido de la llamada que se hizo al número de emergencias estadounidense. Finalmente, se ha confirmado que, en efecto, el fallecimiento de Hayden Panettiere se produjo por un consumo de sustancias. Lejos de que todo quede ahí, TMZ ha indicado que la actriz tomó una pastilla letal el domingo 16 de agosto. De hecho, fuentes policiales señalan que pudo haber sido oxicodona mezclada con fentanilo. Según el mencionado portal norteamericano, Hayden Panettiere contaba con un «traficante de drogas de toda la vida» que le proporcionaba lo que necesitase.

Así pues, el día antes de su fallecimiento, acabó consumiendo diversas drogas que había comprado a este traficante en un vuelo de Los Ángeles a Carolina del Sur. La principal hipótesis indica que consumió una pastilla de oxicodona la mañana del día de su muerte, y que esta pastilla estaba adulterada con fentanilo.

Por si fuera poco, se han vuelto a dar nuevos detalles de los últimos momentos de vida de la actriz estadounidense, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado por Brian Hickerson, con quien mantenía una relación sentimental intermitente. Al no lograr despertarla, este no dudó en suministrar a Hayden un spray nasal que está pensado para tratar de contrarrestar los efectos de una sobredosis de opiáceos.

Zach Hickerson, hermano de Brian, ha sido quien ha confesado los detalles de lo sucedido. Es más, ha asegurado que había habido muchas «suposiciones, especulaciones y acusaciones». A pesar de todo, el círculo cercano de la fallecida tenía claro que la verdad iba a acabar saliendo a la luz, pero cuando las autoridades lo considerasen oportuno.

¿Cómo fue la llamada al 911 que alertó de la muerte de Hayden Panettiere?

El fallecimiento de la actriz de 36 años se produjo el 16 de agosto en una vivienda de Greenville. Los servicios de emergencias recibieron una llamada aproximadamente a las 13:50 horas en la que se solicitaba asistencia para una mujer «no identificada». Según se pudo escuchar en esta llamada, la persona en cuestión se encontraba en “paro cardíaco”.

Pero no todo queda ahí, puesto que en la llamada también se llegó a mencionar una posible «sobredosis». A pesar de todo, en ese momento, las autoridades no quisieron confirmar que esa era la causa del fallecimiento. Con posterioridad, la policía confirmó que la mujer por la que solicitaron la asistencia antes de ser declarada fallecida era Hayden Panettiere.