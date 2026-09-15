Qué fue de Concha Galán: de triunfar con Jesús Hermida y María Teresa Campos a su polémico despido

Concha Galán, nacida en Madrid el 7 de octubre de 1963, fue uno de los rostros televisivos más populares y queridos de la década de los noventa y finales de los 80, cosechando éxitos en los distintos formatos para los que trabajó en la pequeña pantalla, de las Campanadas a Eurovisión. Sin embargo, no todo fue un camino de rosas en su carrera. La presentadora ha recordado en el plató de Y ahora Sonsoles uno de los episodios más injustos que vivió en primera persona, marcado por la discriminación y un despido motivado por su propio embarazo. Recordamos cómo fue su carrera y en qué punto está en la actualidad.

Su primera vez ante las cámaras fue como concursante del mítico Un, dos, tres… ¡Responda otra vez!, en 1984, todavía sin terminar sus estudios de comunicación. Cinco años después, en 1989, se incorporó a la plantilla de A mi manera, el programa del gran Jesús Hermida, comenzando a formar parte de las conocidas como ‘chicas Hermida’, junto a compañeras como Irma Soriano, Consuelo Berlanga o Nieves Herrero, absorbiendo conocimientos de su maestro. Después fue la sustituta de María Teresa Campos, su otra gran mentora, cuando la malagueña abandonó TVE para fichar por Telecinco después de presentar el mítico Pasa la vida entre 1991 y 1996. Concha vivió en aquellos años su etapa más exitosa, siendo la responsable de dar los puntos del jurado español de Eurovisión en 1995 y 1996 y de presentar las Campanadas de Fin de Año de 1996 a 1997, junto al humorista y actor Bermúdez.

Tal y como ella misma ha contado, fue el gran Jesús Hermida el que se plantó ante directivos de TVE que quisieron apartar de la pantalla a Irma Soriano y Nieves Herrero por sus respectivos embarazos. «A Irma Soriano y Nieves Herrero las quisieron echar de la pantalla por quedarse embarazadas y Jesús Hermida se negó», desveló Galán, recordando la filosofía de su mentor: «Él decía: ‘Pero si esos niños van a ser los niños de la tele, la gente los va a querer muchísimo’».

«Me dijeron que la tripa me iba a crecer y no quedaba bien en pantalla»

Sus compañeras tuvieron suerte, pero Concha Galán vivió en su propia piel los problemas por ser mujer en televisión. En 1997, cuando presentaba en TVE el talk show diario ¡Vaya lío!, fue apartada del espacio con una primera excusa relacionada con su embarazo: «Estaba de seis meses, aunque no se me notaba nada, pero al final ellos me dijeron que la tripa me iba a crecer y no quedaba bien en pantalla», explicó a Sonsoles Ónega.

«Me estaba maquillando como cada día y vino alguien del equipo a decirme que ya no presentaba el programa», así recordaba el momento que cambió para siempre su carrera. Hay que recordar que a finales de los años 90 la mentalidad era muy distinta en nuestro país, por eso decidió no hacer nada y asumir esa injusticia que hoy en día sería impensable: «Te lo tragabas y te ibas para casa».

Tras dar a luz a su hijo Sergio, fruto de su matrimonio con Antonio Sanz, Concha Galán regresó a la televisión presentando La llamada de la suerte (1998) y Todo en familia (1999) en La 1, además de Tardes de primera junto a Ramón García. Tras una gran etapa en la cadena pública, pese al momento de su embarazo, decidió saltar a las privadas.

Primero presentó El Cronómetro (1999), en Antena 3; y en 2002 fichó por Localia, cadena del Grupo Prisa, para conducir Cada mañana, donde coincidió con un entonces debutante Jaime Cantizano. Con los años, sus trabajos televisivos se fueron espaciando, con colaboraciones en Locos por Madrid (2006-2007) junto a Alfredo Urdaci, en Decasa (2008) y en distintos espacios de 13TV, donde llegó a arropar a su antigua compañera Nieves Herrero. También probó suerte como actriz en la serie Como alas al viento, el biopic de Rocío Jurado producido por Antena 3.

La nueva vida de Concha Galán tras dejar la televisión

Ante la falta de nuevos proyectos televisivos, Galán se reinventó por completo, aunque siempre estando ligada de alguna manera a la comunicación. Desde 2010 ejerce como docente para futuros presentadores de televisión, formada en la Escuela de Comunicación y Marketing CM, y ha enfocado buena parte de su carrera reciente a la publicidad y la comunicación online. Además, es habitual verla en eventos y presentaciones ejerciendo de presentadora.