Los asegurados sitúan el Seguro de Autos de A.M.A. entre los más confiables del mercado

El Seguro de Autos de A.M.A., la Mutua de los profesionales sanitarios, se sitúa entre los mejores valorados por los consumidores en la encuesta de satisfacción sobre seguros de coche publicada por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) en su revista de octubre de 2026, en la que se analizan 23 aseguradoras.

De este modo, A.M.A. alcanza una satisfacción global de 81 puntos, la segunda mejor valoración de las 23 compañías analizadas, situándose a solo cuatro puntos de la aseguradora que ocupa la primera posición. La encuesta destaca especialmente aspectos relacionados con la respuesta de la compañía cuando el asegurado necesita hacer uso de su seguro, como la reparación o indemnización recibida, la atención telefónica, el plazo de resolución y la claridad de los trámites.

Para A.M.A. Seguros, este reconocimiento refleja una forma de entender la relación con sus mutualistas basada en su relación personalizada. Como Mutua de los profesionales sanitarios, la entidad trabaja para ofrecerles protección también en otros ámbitos de su vida cotidiana, acompañándolos a ellos y a sus familias con soluciones adaptadas a sus necesidades.

Luis Campos, presidente de A.M.A., ha señalado que “ser el segundo seguro de coche mejor valorado entre 23 compañías es un orgullo, pero sobre todo una responsabilidad con nuestros mutualistas. Nuestro compromiso con los profesionales sanitarios no termina cuando acaba su jornada de trabajo: queremos estar a su lado también en su día a día y responder cuando realmente nos necesitan. Cuidar de quienes nos cuidan es también eso”.

Una trayectoria reconocida por los usuarios

La valoración de 2026 da continuidad a otros reconocimientos obtenidos por el Seguro de Autos de A.M.A. Otra encuesta independiente de la OCU ya situó su seguro de automóviles como el más satisfactorio para los usuarios, destacando entonces la atención telefónica, la claridad del contrato y la tramitación de siniestros.