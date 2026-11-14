La red aérea de Estados Unidos vivió este viernes una jornada de caos que recordó al 11S. La Administración Federal de Aviación (FAA) canceló todos los vuelos del país por un problema de las comunicaciones informáticas de los aeropuertos que todavía se investiga. La FAA ha ordenado esta madrugada reanudar el tráfico, aunque las aerolíneas advierten de que hay retrasos previstos para las próximas horas.

Cuatro vuelos han sido cancelados este sábado por la mañana en los aeropuertos de Madrid-Barajas y Barcelona-El Prat, según ha comunicado Aena.

Iberia ha anunciado este sábado que la suspensión de todos los vuelos en territorio estadounidense afectará a su programación aérea para las próximas horas. La aerolínea española ha asegurado que los aviones que se encuentran en el aire «pueden continuar a sus destinos».

Delta comunicó en sus redes sociales que «están reanudando los vuelos de manera segura». La aerolínea estadounidense ha señalado que «trabajamos lo más rápido posible para restaurar completamente las operaciones normales».

«Estamos enfocados en operar tantos vuelos restantes como sea posible esta noche», ha indicado American Airlines, que insta a los pasajeros a informarse de las actualizaciones a través de su plataforma.

La orden de la FAA dejó en tierra casi 7.000 vuelos cancelados y ha retrasado cerca de 10.000. Cuando la autoridad cerró el tráfico aéreo, había más de 3.000 aviones en vuelo que tuvieron que aterrizar de emergencia.

El secretario de Transporte de Estados Unidos (equivalente al ministro en otros países), Sean Duffy, señaló que los operadores detectaron en las comunicaciones «inestabilidad» debido a una «sobrecarga del sistema antiguo».

Los servicios de Seguridad Nacional de Estados Unidos han señalado que no hay indicios de ataques terroristas, sabotaje o ciberataques. No obstante, las autoridades mantienen la investigación: «No hay indicios de actividad sospechosa. Sin embargo, seguimos buscando, así que no lo descartamos».