Carlos III cumple 78 años y toma una dura decisión contra Harry y Meghan: no están invitados a su cumpleaños ni en Navidad

El rey Carlos III está de celebración. El monarca británico cumple 78 años este 14 de noviembre y ha querido conmemorar una fecha tan señalada de una manera poco habitual: compartiendo sus gustos musicales y algunos de sus recuerdos más especiales junto a uno de los artistas más reconocidos del panorama internacional, Elton John. Una conversación en la que la música ha sido la gran protagonista y que también ha permitido descubrir algunas de las canciones que ocupan un lugar especial en la vida del soberano.

El encuentro forma parte de una edición especial de Rocket Hour, el programa que el cantante presenta en Apple Music, y coincide con el 50.º aniversario de The King’s Trust, la organización benéfica que Carlos III fundó en 1976, cuando todavía era príncipe de Gales. Durante la grabación, ambos han repasado algunos de los momentos musicales vinculados a esta institución y han seleccionado una lista de 14 canciones que reflejan su relación con la música y con los artistas que han apoyado su labor durante estas cinco décadas.

Uno de los recuerdos que ha recuperado el monarca tiene que ver precisamente con Elton John y su actuación benéfica de 1986 en el Wembley Arena. Carlos III ha querido dedicar unas palabras de reconocimiento al intérprete británico: «Creo que nadie que estuviera presente en aquella noche podrá olvidar tu interpretación. Conozco personas de toda clase que encuentran esta canción inspiradora, no solo por su espíritu maravilloso, sino por su mensaje de resiliencia». Una referencia a I’m Still Standing, uno de los temas elegidos para esta edición especial y cuyo mensaje ha servido también para bromear sobre el paso del tiempo.

Harry y Meghan, fuera del cumpleaños de Carlos III

Sin embargo, mientras el rey celebra su cumpleaños rodeado de música y recuerdos, la situación familiar continúa siendo mucho más complicada. Según las informaciones publicadas este sábado por el Daily Mail, Carlos III habría optado por una celebración privada en Clarence House a la que no estarían invitados el príncipe Harry, Meghan Markle ni sus hijos, Archie y Lilibet. Una ausencia que volvería a evidenciar la distancia que todavía existe entre el monarca y su hijo menor. La Navidad tampoco parece que vaya a convertirse en el momento de reconciliación que algunos esperaban. Según el mismo periódico, los duques de Sussex tampoco se reunirán con el resto de la familia real en Sandringham durante las fiestas. Una decisión que, de confirmarse, volvería a dejar patente que las diferencias entre ambas partes siguen sin resolverse.

Un amigo de Harry habría asegurado al citado medio que el príncipe está tranquilo ante esta situación y que conoce perfectamente que no ha sido invitado. «Harry está tranquilo, sabe que no está invitado», habría trasladado esta persona cercana a la pareja. Por su parte, una fuente vinculada a Palacio habría apuntado a las tensiones que todavía existen dentro de la familia para explicar por qué no se producirá ese encuentro: «Hay razones obvias por las que eso no ocurrirá. Algunas personas tienen sentimientos fuertes».

La fractura entre Harry y Guillermo sigue marcando a la familia real

El distanciamiento entre los dos hermanos continúa siendo uno de los principales obstáculos para recuperar cierta normalidad en la relación familiar. La publicación de las memorias de Harry, Spare, en las que el duque de Sussex relató episodios privados y habló abiertamente de sus diferencias con el príncipe Guillermo, marcó un antes y un después en su vínculo.

A pesar de los acercamientos que se han producido en los últimos tiempos, las relaciones entre los Sussex y el resto de la familia real siguen siendo delicadas. Carlos III continúa manteniendo una relación distante con su hijo menor y, por el momento, los grandes encuentros familiares no parecen el escenario más probable para una reconciliación.