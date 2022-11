Elton John hace historia en el último concierto de su vida en Estados Unidos

Elton John ha dicho adiós a los escenarios convertido en leyenda. El artista británico ofreció el pasado fin de semana el último concierto en Estados Unidos antes de retirarse. El Dodger Stadium de Los Ángeles fue la ubicación elegida para una noche histórica, mismo lugar que marcó un antes y un después en la carrera del músico.

Durante las más de dos horas y media que duró el concierto, Elton John brindó a los asistentes una oportunidad única de escuchar sus grandes éxitos como nunca antes. Desde éxitos de 1974 como Bennie and the Jets hasta Rocket Man (I Think It’s Going to Be a Long, Long Time), fue una noche repleta de himnos.

A lo largo de la velada, Elton John también interactuó en numerosas ocasiones con los asistentes, señalando la importante de ese último concierto y de la relación tan especial que siempre ha tenido con Los Ángeles, donde realizó el primer concierto de su vida en Estados Unidos.

Brandi Carlile, Kiki Dee y Dua Lipa fueron las estrellas invitadas al último concierto de Elton John. Tampoco podía faltar su mano derecha y mejor amigo de toda la vida, Bernie Taupin, quien también se subió al escenario llevándose una gran ovación del público.

Casi al final del concierto, el artista se sinceró sobre la meditada decisión de decir adiós a los escenarios “Estoy dejando de hacer giras, y este será mi último concierto en América y Canadá. Y la razón por la que voy a dejar de hacer giras, creo que lo sabéis, es porque quiero pasar tiempo con mi familia», explicó.

«Así que quiero traerlos y mostrarles por qué me retiro: David, Zachary y Elijah», dijo el artista antes de que su pareja, David Furnish, y sus dos hijos se subieran al escenario entre aplausos del público. «Primero tuve éxito en Estados Unidos. Así que quiero daros las gracias por ello. Vosotros me hicisteis. Sin Estados Unidos, no estaría aquí», recordó Elton John muy emocionado.

«Os deseo salud, amor y prosperidad. Sed amables con los demás. Y adiós», dijo Elton John antes de interpretar la última canción del concierto entre una lluvia de fuegos artificiales, tras la cual el músico bajó el telón como una auténtica leyenda, consciente de que una vez más, había vuelto a hacer historia.