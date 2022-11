Este domingo, Elton John se subirá al escenario del Dodger Stadium por última vez. Se trata del mismo estadio en el que actuó hace 47 años, en 1975, que muchos describen como el momento que lanzó al estrellato al artista. Y lo hará rodeado de grandes amigos, entre ellos Dua Lipa.

Se trata del último concierto en Estados Unidos de la última gira del artista, convertido en leyenda de la música. A sus 75 años, Elton John apura sus últimas horas sobre los escenarios, antes de retirarse para disfrutar en un segundo plano de una vida profesional llena de éxitos.

“Esta es mi última gira. Tienes que empaparte. Y me he empapado de todo el amor y toda la lealtad que ha mostrado la audiencia”, explicó el artista estadounidense durante una entrevista con el programa Good Morning America este martes.

It’s the last show of my final tour in America, so let’s end it with a bang, shall we?

Elton John Live: Farewell from Dodger Stadium, the Original concert event, is streaming live November 20, only on @disneyplus. #EltonFarewellTour #EltonLive pic.twitter.com/t8K05079mE

