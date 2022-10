Ed Sheeran sorprende a sus fans con un concierto en la calle

Ed Sheeran ha protagonizado uno de los momentos más emotivos de la semana. Aunque el cantante nació en la ciudad de Halifax, durante su infancia se crio en Ipswich, razón por la que le tiene mucha estima a este lugar.

Todo empezó ese mismo día por la mañana cuando el cantante usó sus redes sociales para anunciar desde dentro de una tienda de instrumentos, que ese mismo día iba a hacer un concierto gratuito frente al ayuntamiento de la ciudad.

Ed Sheeran gave his fans ‘Shivers’ by putting on an impromptu public concert in Ipswich, England. The singer had reportedly been in town shopping for a new guitar when he decided to give residents a full performance. pic.twitter.com/f7W6dWmyQf

