Ed Sheeran regresa a juicio por presunto plagio a Marvin Gaye con ‘Thinking Out Loud’

Ed Sheeran vuelve a estar en boca de todos, pero esta vez no es por el lanzamiento de un nuevo sencillo musical. Durante los últimos años, el artista de origen británico ha tenido que acudir varias veces a juicio por ser acusado de plagio, un tema al que toda estrella mundial tiene que hacer frente últimamente.

Sea cierto o no, el autor del tema tiene que presentarse para defender su composición, algo que Ed Sheeran ya hizo en su momento con su canción Shape of you. Dicho sencillo fue acusado de plagio hace unos meses por ser supuestamente una copia de Oh Why de Sami Chokri y Ross O’Donoghue. Ahora, el artista tiene que hacer frente a otra demanda de plagio, esta vez por el hit Thinking out loud.

Esta disputa está a punto de llevarse a los tribunales, pero, lo cierto, es que todo comenzó en el año 2018. Por aquel entonces, la compañía Structured Asset Sales, propietaria de parte de los derechos de Marvin Gaye, demandaba al cantante por haber copiado «la melodía, ritmos, armonías, batería, línea de bajo, coro de acompañamiento, tempo, síncopa y looping» del tema Let’s get on it.

Al respecto, el juez encargado del caso ha aclarado que será un jurado el que dictaminará si Thinking out Loud es un plagio de Let’s get on it. Además, se tendrá que corroborar si los daños y perjuicios incluyen los conciertos en los que Ed Sheeran interpretó esta canción.

Por otro lado, y como comentábamos anteriormente, no es la primera vez que al cantante ha sido acusado de plagio. Pues, hubo una ocasión en la que perdió un juicio, en el año 2017, y tuvo que pagar 20 millones de dólares a los compositores Thomas Leonard y Martin Harrington por copiar la estructura del tema Amazing en la balada Photograph.