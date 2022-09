Ed Sheeran lanza ‘Celestial’, su colaboración con Pokémon

Ed Sheeran ha vuelto con un proyecto muy especial. El artista británico ha cumplido un sueño con la publicación de Celestial, una canción en colaboración con Pokémon, después de haber sido fan de la compañía japonesa desde que tan solo era un niño.

Celestial vio la luz este jueves 29 de septiembre. Se trata de una canción que forma parte de la nueva estrategia promocional del último videojuego de Nintendo: Pokémon Celestial. De esta forma, continúa con su estrategia de marketing de colaborar con grandes estrellas de la música para promocionar sus proyectos.

Hace tan solo unos meses vio la luz Electric de la mano de la artista californiana Katy Perry, quien celebró los 25 años de la creación de Pokémon con este lanzamiento musical, y ahora es Ed Sheeran quien coge el testigo de su compañera con Celestial.

A wild Ed Sheeran appeared… ‘Celestial’ is out now! Ed made this song for everyone who carried @Pokemon with them wherever they went. Hidden in Pokémon Scarlet & Pokémon Violet, you can find Ed’s song in game on November 18th! https://t.co/rKOG5Thot1 pic.twitter.com/XAt9UmiY8t

— Ed Sheeran HQ (@edsheeran) September 29, 2022