Ed Sheeran realiza un concierto sorpresa en Ibiza

Ed Sheeran no deja de sorprender a sus fans. Este lunes, el artista británico realizó un concierto sorpresa en en el club O Beach de Ibiza, el local propiedad de Wayne Linekar en la isla balear, donde decidió regalar a sus clientes un show totalmente inesperado.

El artista británico sorprendió a todos los presentes con una selección musical muy curiosa, pues no solo interpretó una selección de sus canciones más conocidas, sino que también hizo un homenaje a los Backstreet Boys y a Britney Spears.

Mientras que de la boyband eligió el clásico I want it that way, del tercer álbum de los británicos titulado Millenium, de Britney Spears cantó una versión de Baby One More Time, canción que el británico ya había versionado en anteriores ocasiones.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Wayne Lineker (@waynelineker)

Por otro lado, Ed Sheeran escogió otro gran hit, Sweet Caroline de Neil Diamond, que cantó con todos los asistentes en el famoso local de Ibiza, dándose un gran baño de multitudes que el empresario Wayne Lineker retransmitió a través de su cuenta de Instagram.

En los vídeos publicados por el dueño del bar a través de su cuenta de Instagram y hermano del exfutbolista Gary Lineker, Ed Sheeran aparece vestido con pantalones cortos, camiseta blanca y gafas de sol, disfrutando de la tarde de una manera desenfadada y cercana con las personas que se encontraban en el local.

Tal y como ha podido saber Diario de Ibiza, el cantante lleva unos días en la isla balear Ed Sheeran se encuentra en España para grabar un videoclip y junto a su equipo ha alquilado una villa en la isla, donde estará hasta el próximo fin de semana.