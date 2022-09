Ed Sheeran anuncia la fecha de estreno de ‘Celestial’, su tema en colaboración con Pokemon

Ed Sheeran tiene un nuevo proyecto muy especial entre manos. El artista británico ha sorprendido a sus fans al anunciar la fecha de estreno de Celestial, su tema en colaboración con Pokémon. Un proyecto que le llena de ilusión al haber sido fan de la compañía japonesa desde que era un un niño.

Será el próximo 29 de septiembre cuando el artista británico estrene Celestial, una canción que formará parte de la estrategia promocional del nuevo videojuego de Nintendo: Pokémon Celestial. Una colaboración con la que la compañía continúa con su estrategia de colaborar con grandes estrellas de la música para promocionar sus proyectos.

Hace unos meses vio la luz Electric de la mano de Katy Perry. La artista californiana celebró los 25 años de la creación de Pokémon con esta canción, y ahora es Ed Sheeran quien coge el testigo de su compañera, protagonizando esta nueva canción.

«Empecé con las tarjetas Pokémon cuando la moda llegó a la escuela primaria cuando tenía alrededor de 7 años, luego los dibujos los daban en la televisión así que solía intentar grabarlo en el mismo VHS cada semana. Después de esto, mi hermano y yo compartimos una Game Boy y Pokémon azul. Tuve una Game Boy de color azul con amarillo Pokémon para mi octavo cumpleaños. Estar obsesionado era un eufemismo» explicó el artista sobre su vinculación a Pokémon.

Y añade: «Todavía juego Pokémon plata en vuelos largos. Realmente me encanta. Me dio la posibilidad cuando era un niño de escapar a un mundo de fantasía que parecía seguir y seguir. Ahora en la vida adulta es la nostalgia lo que me hace sentir como un niño otra vez. Conocí a la gente de Pokémon cuando viajaba a Japón, y bromeamos sobre poder escribir una canción para ellos. Pero ahora aquí estamos» continúa explicando Ed Sheeran.

Un sueño cumplido que verá la luz este 29 de septiembre: «Celestial sale el próximo jueves, y el vídeo es increíblemente increíble, animado por la gente increíble en Pokémon. Me encanta, te va a encantar. Y todos tenemos que atraparlos a todos» finaliza el comunicado publicado en las redes del artista.