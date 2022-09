Ed Sheeran, destrozado tras la muerte de un amigo en un tiroteo

Ed Sheeran se ha sumado a la larga lista de artistas que han mostrado sus condolencias tras el asesinato al artista Pnb Rock durante un tiroteo en un restaurante de Los Ángeles, después de que su novia compartiera la ubicación exacta en la que se encontraban.

El músico británico se mostró absolutamente consternado después de conocer la noticia, recibida en la tarde del martes 13 de septiembre, que confirmaba su muerte. Una noticia tras la cual, compartió un mensaje en sus redes sociales.

“Noticias horribles de que @pnbrock ha sido asesinado a tiros. Simplemente desgarrador. Que talento, fue un placer trabajar en Cross Me con él, mis pensamientos están con su familia y amigos, muy triste día”, publicó en su perfil oficial de Instagram junto a una imagen del artista.

Cabe recordar que PnB Rock colaboró ​​con Ed Sheeran en una de las canciones que formaron parte de su disco de colaboraciones No6 en el que la intérprete reunió a decenas de grandes artistas de talla mundial como Justin Bieber, Khalid, Camila Cabello, Bruno Mars… entre ellas la colaboración que lo unió a PnB Rock.

Por otro lado, los últimos meses no han sido fáciles para Ed Sheeran, que recientemente tuvo que despedirse de algunos de sus amigos más cercanos, como Michael Gudinski, a quien dedicó la canción Visiting Hours o Jamal Edwards, el productor musical del que llegó a asegurar que no sería el artista que es a día de hoy si no hubiera creído en su música.

Ed Sheeran no fue el único artista que mostró su dolor por el asesinato de PnB Rock en el que la policía ya trabaja para dar con los culpables. Han sido muchos artistas los que se han mostrado totalmente consternados con el asesinato del artista.