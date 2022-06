Bruce Springsteen confirma una segunda fecha en Barcelona para su gira

Los fans españoles de Bruce Springsteen están de enhorabuena. ‘The Boss’ ha anunciado una nueva fecha para España durante su gira europea, que arrancará el viernes 28 de abril del año que viene en el Estadio Olímpico de Barcelona.

Tras esa fecha, el artista ha confirmado a través de sus redes sociales que volverá a actuar en ese mismo escenario el 30 de abril. De esta forma, la capital catalana será la única ciudad donde actuará en España durante su gira por Europa.

Las entradas para las nuevas fechas anunciadas, tanto para Barcelona como para las demás ciudades europeas, ya se pueden adquirir a través de las webs doctormusic.com y entradas.com. Mientras que para el primer concierto de la ciudad condal, las entradas ya se han agotado.

More shows have been added in Dublin, Oslo, Gothenburg & Paris!

Tickets in The Netherlands, Denmark, France, Germany & Austria go on sale this week!

Join us on tour in 2023! Tickets & info ➡️ https://t.co/v6UWVRLrSx pic.twitter.com/zL9qIC1OFk

— Bruce Springsteen (@springsteen) May 31, 2022