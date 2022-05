Bruce Springsteen confirma una nueva gira, con esta parada en España

Bruce Springsteen vuelve a la carretera. El músico estadounidense ha utilizado sus redes sociales para anunciar una nueva gira por Europa. Se trata de su primer tour desde el año 2017, fue entonces cuando el artista y sus músicos giraron por última vez.

La nueva gira internacional del músico estadounidense arrancará el 28 de abril del 2023 en Barcelona, en el Estadi Olímpic, y terminará el 25 de julio en Monza, en el norte de Italia. Aunque todavía queda casi un año para el primer concierto, a partir del 8 de junio se pondrán a la venta las entradas.

Barcelona será la única ciudad donde actuará Bruce Springsteen en España en su gira del año que viene. Una gira en la que hará paradas en un total de dieciséis ciudades, y en algunas, como en Dublín, en Irlanda; Gothenburg, en Suecia; y Copenhague, en Dinamarca, hará doblete.

Bruce Springsteen and The E Street Band Announce 2023 International Tour! More info on tickets at https://t.co/YahXTJXE7l pic.twitter.com/wUax9aiZ8V

Bruce Springsteen se recorrerá los escenarios más emblemáticos de ciudades como París, Ferrara, Roma, Amsterdam, Landgraaf, Zurich, Düsseldorf, Oslo, Hamburgo, Vienna y Munich, además de las ciudades ya mencionadas.

Por otro lado, antes de su gira por Europa, a principios de 2023, el músico y la E Street Band volverán a la carretera con una serie de fechas de conciertos en Estados Unidos aún por anunciar. Además, tras despedirse de Europa en julio, en agosto continuará su gira por Estados Unidos.

«Después de seis años, estoy deseando ver a nuestros grandes y leales fans el próximo año. Y estoy deseando volver a compartir el escenario con la legendaria E Street Band. Nos vemos allí, el próximo año – y más allá», ha escrito el músico en su web.

Relive some of the greatest Springsteen concert moments on @spotify’s Bruce Springsteen Live playlist, featuring tracks from Bruce’s latest Live Series and more. Leave a comment if you were at any of these shows!https://t.co/G1j4xNjKhh pic.twitter.com/GkQdHqEP0K

— Bruce Springsteen (@springsteen) May 10, 2022