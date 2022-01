Hace pocas semanas se hizo pública la venta por parte de Bruce Springsteen de toda su música, una transacción con la que ha conseguido convertirse en el artista que más dinero ha ganado a lo largo de 2021. El artista ha ganado la friolera de 590 millones de dólares.

El acuerdo al que llegó Bruce Springsteen no tuvo precedentes. De esta forma, el músico de Nueva Jersey vendió sus derechos por 550 millones de dólares a Sony Music, una cifra récord para la discográfica. Esta transacción incluye todo su catálogo hasta la fecha, con 20 álbumes de estudio, 300 canciones, siete EP y 23 discos en vivo.

La mayor parte de los 40 millones de dólares restantes que Springsteen ganó en 2021 se redujeron a su regreso a Broadway el verano pasado, donde realizó 26 espectáculos, así como a dos proyectos de colaboración con el expresidente de EEUU Barack Obama: un libro y un podcast.

La lista, publicada por la revista Rolling Stone, muestra que nueve de los diez artistas que se encuentran los primeros puestos son hombres. Taylor Swift es la única mujer que aparecen en el top 10. Además, la mayoría de esas ganancias vienen justificadas por la venta de sus catálogos musicales, como ocurre con los Red Hot Chili Peppers o con Jay-Z.

