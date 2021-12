Bruce Springsteen ha vuelto a batir un nuevo récord musical. Pero en esta ocasión, no se trata de ningún record por las reproducciones de sus canciones, ni por la venta de sus discos, sino porque el artista ha vendido todo su catálogo musical y los derechos de publicación de su música.

El artista ha realizado la mayor transacción realizada sobre el trabajo de un único artista hasta la fecha, al vender toda su música a Sony Music por 500 millones de dólares, tal y como ha adelantado la prestigiosa revista estadounidense ‘Billboard’.

De esta forma, Sprinsteen supera el récord que batió Bob Dylan hace un año, al vender por cerca de 400 millones de dólares su extenso catálogo musical a Universal Music, y vuelve a hacer historia en el mundo de la industria musical.

