Bruce Springsteen parece estar viviendo uno de sus mejores momentos. El artista de 72 años, no deja de sorprender a sus fans, tanto con su excepcional musical de Broadway, como con sus conciertos de más de tres horas de duración y ahora, con una versión increíble de la canción ‘Highway to hell’, del grupo AC/CD junto a otras dos grandes estrellas de la música.

En esta versión de ‘Highway to hell’, el artista se ha unido a Tom Morello, uno de los grandes guitarristas de las últimas décadas, y a Eddie Vedder. De esta manera, los tres artistas han presentado una versión de ‘Highway to hell’ que ha dejado a sus fans sin palabras. Y es que la interpretan como si hubiera sido escrita por ellos mismos, pues nadie diría que es una versión, es lo que tiene cuando se juntan grandes estrellas de la música en una misma canción.

Además, esta no es la primera vez que tocan esta canción que no ha parado de sonar desde finales de la década de los setenta, cuando fue publicada en el disco de los australianos que lleva el mismo nombre (Highway to Hell, 1979).

Y es que Bruce Springsteen ya recibió la grata visita de sus dos amigos en uno de sus conciertos hace siete años, el 26 de febrero de 2014, en Brisbane (Australia). Aquel día, los tres sorprendieron los miles de asistentes con más de siete minutos con este tema, dejando a sus fans sin palabras.

Esta increíble cover formará parte del disco de Tom Morello titulado ‘The Atlas Underground Fire’. Un disco que estará disponible a partir del día 15 de octubre de este mismo 2021 y que además, contará con la colaboración de muchos más artistas, como Bring Me The Horizon o Damian Marley.