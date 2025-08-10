Carmen Borrego cuenta la verdad sobre el gesto de su hijo que ha dejado a España sin palabras

La familia Campos vuelve a estar en el centro de la noticia a raíz de unas imágenes que han salido publicadas y que demuestren qué tipo de relación tiene Carmen Borrego con su hijo José María. Antes de entrar en detalle es debemos recordar que han estado mucho tiempo sin hablar. José María acusó a Carmen de haber vendido una exclusiva sin su consentimiento y de un momento a otro se generó un escándalo que ha estado en boca de todos durante varias temporadas. Afortunadamente, el mediático clan ha sabido encontrar un punto en común. Pero, cuando la situación parecía estar controlada, ha habido un detalle que ha hecho saltar todas las alarmas y Borrego se ha visto obligada a contar la verdad.

José María Almoguera ha tenido un gesto que algunas personas no han sabido interpretar. Durante el último encuentro que ha tenido con Carmen se ha mostrado algo distante. Les han pillado paseando por la calle y cada uno iba a un ritmo distinto, sin intercambiar ningún tipo de conversación. La hermana de Terelu Campos se ha visto obligada a dar explicaciones y ha ofrecido una pequeña entrevista en Telecinco para intentar que el revuelo no siga creciendo.

«Estoy en un momento muy feliz, creo que cuando se hablan las cosas de verdad, no hemos dejado nada debajo de la alfombra, todo va mejor. Partir de cero ha sido una de las cosas más bonitas que me han pasado este año. Nosotros tuvimos un primer distanciamiento nos unimos de nuevo y nos volvimos a distanciar. Creo que duró poco porque no hablamos lo que tendríamos que haber hablado en su momento», ha comentado en el programa en el que ejerce de colaboradora.

Carmen promete que, en estos momentos, no tiene ningún problema con su hijo y no entiende que la audiencia haya puesto en duda algo que para ella es tan importante. Promete que si estuviese mintiendo la gente se daría cuenta porque es un tema que le ha provocado mucho dolor en el pasado. «La relación ahora es absolutamente sana, nos decimos todo, si hay una cosa que no me gusta se la digo y él me la dice. Es un momento natural de la relación incluso hablamos de cosa tipo esto que has dicho no me gustado y yo le explico por qué lo he dicho», desliza en Vamos a Ver, mirando a cámara e intentando buscar la complicidad de sus compañeros.

¿Cómo se lleva con María ‘la Jerezana’?

Una de las acusaciones que ha recibido Carmen Borrego durante su guerra contra José María Almoguera es que no ha sabido aceptar a las parejas de su hijo, es decir, a sus nueras. Como todo el mundo sabe, en estos momentos José mantiene una relación con María «la Jerezana», una modelo a la que conoció durante su participación en Gran Hermano Dúo. Hay que recordar que hasta hace poco estaba casado con Paola Olmedo, madre de su único hijo.

Carmen tuvo muchos problemas con Paola, pero ahora lo niega y declara: «Yo a José le vi muy feliz con Paola, en su boda yo fui muy feliz. Ahora la relación con María muy bien. Hemos estado con ella y su familia y todo maravilloso. Cuando uno está enamorado le brota la felicidad por los poros». De esta forma, ha intentado zanjar la polémica. No quiere que esta situación termine salpicando a María porque es una persona que no está acostumbrada a los medios y quiere evitar que se asuste.

Los planes de José María Almoguera

Tenemos novedades sobre otro asunto importante. Los rumores sobre una posible boda entre José María Almoguera y María han llevado a Carmen Borrego a pronunciarse públicamente. La colaboradora ha asegurado que estaría encantada de que la nueva pareja de su hijo pasara a formar parte de la familia, aunque subraya que esa decisión corresponde únicamente a ellos. «Eso preguntárselo a los protagonistas que no soy yo. Lo que ellos quieran, si son felices, yo soy feliz», ha declarado ante los micrófonos de una conocida agencia.

Después de haber compartido unos días de vacaciones con la pareja, Borrego ha aclarado que no hay planes de boda en marcha en este momento. No obstante, dejó abierta la posibilidad de que en el futuro pueda producirse, ya que considera que su hijo y María tienen muchas cosas en común y disfrutan de una gran sintonía. La tertuliana insistió en que cualquier anuncio sobre su relación debe venir directamente de ellos, evitando alimentar más especulaciones. Teniendo en cuenta sus experiencias pasadas, es normal que quiera mantenerse al margen cuando le preguntan por su hijo.

En cuanto al divorcio entre José María y Paola, prefirió mantener la discreción y no hacer comentarios. El proceso aún no se ha firmado y la colaboradora considera que no le corresponde dar detalles sobre un asunto tan personal. Borrego decidió centrarse en resaltar la estabilidad y felicidad que atraviesa actualmente su hijo, así como la buena relación que mantiene con su nueva pareja. También debemos tener en cuenta que Olmedo está cada vez más vinculada a Telecinco y ahora tiene un altavoz para dar respuesta a todas las polémicas relacionadas con la familia Campos. Por eso nos preguntamos: ¿Cómo acabará esta guerra silenciosa?