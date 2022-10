Elton John confirma nuevas fechas para la recta final del ‘Farewell Yellow Brick Road Tour’

La vuelta a los escenarios de Elton John es imparable. El artista británico ha añadido a su nueva gira dos nuevos conciertos en dos de los escenarios más emblemáticos de Reino Unido, de esta forma, vuelve a confirmar que estamos ante una de las giras más exitosas de los últimos años.

En cuanto a las nuevas fechas del Farewell Yellow Brick Road Tour, Elton John ha anunciado que actuará en el famoso estadio O2 Arena de Londres el 30 de mayo de 2023 y en el Utilita Arena Birmingham el 8 de junio. Dos nuevos conciertos para los cuales las entradas saldrán a la venta este viernes 7 de octubre.

Tal y como se había confirmado anteriormente, Europa será la cuna de la gira de Elton John a lo largo del 2023. Será el 28 de marzo cuando el artista inaugure esta etapa de la gira en Dublín tras su gira por Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda, tras haber realizado varios conciertos en Reino Unido durante este verano.

Announcing my final UK shows on the #EltonFarewellTour – I can’t wait to see my fans in the UK and perform for all of you! Tickets go on sale this Friday at 10am or sign up to the #RocketClub to get early access from tomorrow.

