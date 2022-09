Elton John dedica ‘Don’t let the sun go down on me’ a la reina Isabel II

Elton John se ha vuelto a volcar con la corona británica. El músico rindió un tributo musical a la reina Isabel II tras su fallecimiento la semana pasada, y recordó el trabajo que realizó a lo largo de su largo reinado, al servicio de todos los británicos.

El pasado jueves, durante su último concierto en Toronto, el artista reflexionó sobre la reina, quien falleció ese mismo día en el Castillo de Balmoral en Escocia, a los 96 años de edad. De esta forma, quiso dedicarle unas emotivas palabras

“Era una presencia inspiradora con la que estar cerca”, dijo el artista, mientras las imágenes de la reina Isabel II iluminaban las pantallas gigantes a ambos lados del escenario y el público presente en el concierto rompía en aplausos.

«Ella condujo al país a través de algunos de nuestros momentos más grandes y oscuros con gracia, decencia, cariño genuino y calidez”, señaló el artista antes de dedicarle una de las canciones del concierto, visiblemente emocionado.

“Tengo 75 años y ella ha estado conmigo toda mi vida y me siento muy triste porque ya no estará conmigo, pero me alegra que esté en paz”, continuó diciendo Elton John mientras comenzaba a tocar las primeras notas al piano.

Y añadió: “Me alegro de que esté descansando y se lo merece. Trabajó muy duro. Envío mi amor a su familia y sus seres queridos, y la extrañaremos. Pero su espíritu sigue vivo. Y celebraremos su vida esta noche con música”, señaló antes de comenzar a cantar Don’t Let the Sun Go Down on Me, en homenaje a la Reina Isabel II.