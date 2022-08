Elton John y Britney Spears hacen historia con ‘Hold me closer’

Desde que lo anunciaron por redes sociales los fanáticos de la música no hablan de otra cosa, y no es para menos. Elton John, consagrado como una de las grandes leyendas de la industria, ha revolucionado al mundo con su último proyecto discográfico, The Lockdown Sessions. Un trabajo donde unió fuerzas con artistas de la talla de Dua Lipa o Chalie Puth.

Por ello, y tras el éxito global de Cold Heart, el británico ha querido volver a ir a por todas. En esta ocasión ha repetido su fórmula y lo ha hecho de la mano de la mismísima diva del pop, Britney Spears. Una unión musical que han bautizado bajo el título de Hold me closer y que ya se encuentra en todas las plataformas de streaming.

Okie dokie … my first song in 6 years 🎶 !!!! It’s pretty damn cool that I’m singing with one of

the most classic men of our time … @eltonofficial 🚀!!!! I’m kinda overwhelmed… it’s a big deal to me !!! I’m meditating more 🧘🏼‍♀️ and learning my space is valuable and precious !!!

— Britney Spears 🌹🚀 (@britneyspears) August 25, 2022