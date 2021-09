El tiempo de confinamiento ha ayudado a que numerosos artistas focalicen su tiempo en la composición de nuevos temas y proyectos musicales. Uno de los que ha estado trabajando intensamente durante los últimos 18 meses ha sido Elton John, quien ha anunciado que próximamente verá la luz un nuevo álbum que ha sido el resultado de colaboraciones con otras estrellas de la industria musical y que han sido grabadas de forma remota.

Presentado bajo el título de ‘The Lockdown Sessions’, el artista británico ha ido adelantando poco a poco lo que está por venir con algunos temas, ya lo hizo con la versión remix de su legendario ‘Cold Heart’, donde trabajó junto a Dua Lipa y se ha convertido en el primer tema de Elton John desde 2003, que se coloca Top 5 en las listas británicas. Pero, ahora ha regresado y lo ha hecho de la mano del mismísimo Charlie Puth.

After All with Elton John out now https://t.co/LcyVXLxd0R pic.twitter.com/x4q6GYnhBs

— Charlie Puth (@charlieputh) September 22, 2021