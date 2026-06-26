Carlos III revela por primera vez cuánto paga en impuestos: más de 35 millones de euros

La familia real británica vuelve a abrir sus cuentas y este año lo hace con una novedad histórica. Por primera vez, un monarca ha hecho público cuánto paga en impuestos. Carlos III ha revelado que, desde que llegó al trono, ha abonado más de 30 millones de libras (casi 35 millones de euros), una cifra llamativa si se tiene en cuenta que ni él ni el príncipe de Gales están legalmente obligados a tributar.

El dato aparece en el último informe de la Subvención Soberana, el documento con el que Buckingham explica cada año cómo se emplean los fondos públicos que recibe la Corona para sufragar su actividad institucional: desde el mantenimiento de los palacios hasta los viajes oficiales o el salario del personal de la Casa Real.

Pero hay otra noticia que ha llamado especialmente la atención. Aunque la multimillonaria reforma del Palacio de Buckingham terminará previsiblemente en 2027, Carlos III y la reina Camilla ya han decidido que no se mudarán allí. El emblemático edificio seguirá siendo la gran sede de los actos oficiales, mientras que la pareja continuará residiendo en Clarence House.

Durante el último año, los reyes británicos realizaron 708 compromisos oficiales, más de un centenar más que el ejercicio anterior. Si se suman el resto de miembros activos de la familia real, la cifra asciende a 2.273 actos, con cerca de 97.000 invitados repartidos en 827 eventos celebrados en los palacios reales.

El informe también pone cifras al coste de la institución. La Subvención Soberana alcanzó este año los 132 millones de libras (unos 150 millones de euros), de los que más de la mitad se destinaron a conservar y proteger los históricos palacios reales. El próximo ejercicio aumentará ligeramente para dar el último impulso a las obras de Buckingham.

Mientras tanto, las cuentas del Crown Estate, el organismo que gestiona las propiedades de la Corona, muestran una cara y una cruz. Los beneficios han caído con fuerza por el frenazo de los ingresos procedentes de la energía eólica marina, aunque el valor total de su patrimonio sigue creciendo y ya supera los 19.000 millones de euros.

Este patrimonio no pertenece al rey como fortuna privada. Sus beneficios van al Tesoro británico y sirven, precisamente, para calcular la financiación pública que recibe la monarquía. Además, Carlos III obtiene ingresos personales a través del Ducado de Lancaster, por los que paga voluntariamente el impuesto sobre la renta desde un acuerdo alcanzado en 1993, una práctica que mantiene para reforzar la transparencia de la institución.