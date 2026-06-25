Los reyes también pasan por caja: Dinamarca reclama 40.000 euros a Federico X y a la reina Margarita

Hay noticias que, por la cantidad económica que implican, podrían pasar completamente desapercibidas. Y luego están las que terminan convirtiéndose en un símbolo de algo mucho más grande. Eso es precisamente lo que acaba de ocurrir en Dinamarca, donde el rey Federico X y la reina emérita Margarita II tendrán que devolver cerca de 40.000 euros después de que el Gobierno detectara que habían cobrado más dinero del que les correspondía por un error administrativo. La cifra, siendo sinceros, no parece capaz de provocar un terremoto institucional. Ni siquiera dentro de las cuentas de la propia Casa Real danesa. Los 300.000 coronas recibidos de más representan apenas un 0,2% del presupuesto destinado a estas asignaciones. Sin embargo, el asunto ha acaparado titulares en todo el país. No porque alguien piense que Federico X intentó quedarse con dinero público, sino porque el episodio sirve para retratar una de las características más llamativas de las monarquías nórdicas: su obsesión por la transparencia.

La historia comienza con la histórica abdicación de Margarita II en enero de 2024. Tras más de medio siglo en el trono, la monarca cedió el testigo a su hijo, Federico X, provocando una profunda reorganización dentro de la estructura económica de la Casa Real. Como ocurre en Dinamarca, las asignaciones destinadas al rey y a determinados miembros de la familia real están reguladas al detalle y se actualizan periódicamente siguiendo la evolución de los salarios de los funcionarios públicos. Sobre el papel, el sistema parece sencillo. Pero incluso los países que suelen presumir de eficacia administrativa pueden equivocarse. Y esto fue exactamente lo que sucedió. El Ministerio del Interior debía aplicar un nuevo índice técnico para calcular las asignaciones tras el cambio de reinado. Sin embargo, el ajuste no se ejecutó cuando correspondía y durante casi un año tanto Federico como Margarita percibieron cantidades ligeramente superiores a las previstas.

Lo interesante llega después. En muchos lugares, una situación así podría haberse resuelto discretamente mediante una corrección interna. En Dinamarca ocurrió justo lo contrario. Fue el propio Gobierno quien informó del error, lo reconoció públicamente y explicó con detalle cómo se había producido. La primera ministra, Mette Frederiksen, remitió una carta oficial al Parlamento calificando lo sucedido como un «error lamentable», mientras el Ministerio de Finanzas y el Tribunal de Cuentas fueron informados del incidente.

Ahora, la consecuencia es tan sencilla como poco habitual: el dinero tendrá que devolverse. Y aquí es donde la noticia adquiere una dimensión mucho más interesante. Porque no estamos hablando realmente de 40.000 euros. Estamos hablando de una cultura política en la que incluso la institución más simbólica del país queda sometida a los mismos mecanismos de control que cualquier otra administración pública. El mensaje es claro: si el Estado paga de más, el dinero vuelve al Estado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Kongehuset 🇩🇰 (@detdanskekongehus)

La situación resulta todavía más llamativa porque llega en un momento delicado para la monarquía danesa. Desde la llegada de Federico X al trono, la familia real ha estado sometida a una vigilancia especialmente intensa por parte de la opinión pública. Sus desplazamientos, algunas vacaciones privadas e incluso determinadas decisiones relacionadas con el patrimonio real han generado debates recurrentes en los medios daneses. Nada especialmente grave, pero sí suficiente para demostrar que la popularidad de la Corona no la coloca al margen del escrutinio ciudadano. De hecho, muchos analistas consideran que uno de los secretos de la supervivencia de las monarquías escandinavas reside precisamente en esa capacidad para aceptar controles que en otros países resultarían impensables. Los presupuestos se publican, los gastos se revisan y los errores se explican. Incluso cuando afectan al jefe del Estado.

Mientras tanto, Federico X y Margarita II han optado por la vía más sencilla: aceptar la situación y devolver las cantidades percibidas de más. Sin declaraciones polémicas, sin enfrentamientos institucionales y sin intentos de justificar lo ocurrido. Una reacción que encaja perfectamente con la imagen de normalidad que la Corona danesa lleva décadas intentando proyectar.