Todo sobre ‘Las Vecinas’, la nueva serie de Atresplayer y la productora de Los Javis que recuerda a una historia muy viral

Atresplayer ha arrancado ya el rodaje de Las Vecinas, su nueva serie original protagonizada por las reconocidas y multipremiadas actrices Ane Gabarain y Nora Novas. La historia recuerda a las llamadas vecinas de Valencia, dos mujeres que se hicieron muy populares en redes sociales después de protagonizar un capítulo de Callejeros (Cuatro) que retrataba su lucha dentro del edificio en el que vivían.

Las vecinas de Valencia pic.twitter.com/91mLHCnZlS — Austin Martin (@AustinMartinF1) March 7, 2024

Ane Gabarain y Nora Novas se ponen en la piel de Josefina y Teresa, dos mujeres que viven puerta con puerta y se odian, protagonizando un conflicto vecinal que se prolonga durante más de una década.U

Ambas encabezan el reparto de lujo de esta nueva producción, una serie coral y judicial, que cuenta con Laura Weissmahr, Ana Rujas, Marian Álvarez, Manolo Solo, Carlos González, Lorena López, Raquel Pérez y Roger Casamajor en los papeles más destacados.

Producida por Atresmedia en colaboración con Suma Content, Las Vecinas cuenta con Montse García, Andrea H. Catalá y Mariano Piñeiro como productores ejecutivos. Está creada por Natàlia Boadas y Almudena Monzú y dirigida por Javier Ferreiro y Almudena Monzú.

En palabras de las creadoras: «En Las Vecinas el juicio es una lucha por la verdad que acaba preguntándose qué es la verdad. Es un drama judicial muy fiel a cómo son los litigios en nuestro país. Del género judicial nos interesa muchísimo la coralidad porque no se trata sólo del conflicto en sí sino todo lo que revela de la gente que lo rodea. Contamos con un gran reparto que ha aceptado el reto de subirse a la montaña rusa emocional que es esta guerra de relatos, donde el campo de batalla es una sala de vistas», declaran Natàlia Boadas y Almudena Monzú.

Así es ‘Las Vecinas’

Las Vecinas narra la compleja relación entre Josefina y Teresa, dos mujeres que viven puerta con puerta y se odian.

Tras una década de conflicto vecinal que se ha llevado por delante a la comunidad de vecinos y a sus seres queridos, la pelea llega a los tribunales. Con los testimonios en sala, viajamos a un pasado en el que Teresa y Josefina parecían destinadas a encontrarse. Porque esta es una historia de odio tan intensa como una historia de amor.