Nacho Abad contra el ‘youtuber’ argentino que llamó «gilipollas» a los españoles: «La inteligencia no te alcanza»

La victoria de España en el Mundial 2026 frente a Argentina ha generado todo tipo de reacciones. Desde el país vencido han llovido las críticas a nuestra selección, pero quizá una de las más graves ha sido la de Tomás Rebord, un conocido youtuber argentino que se dedicó a insultar a los españoles. Desde el programa de Cuatro, En boca de todos, el presentador, Nacho Abad, le ha respondido con ironía y contundencia.

“Hay que boludearlos, hay que tratarlos de estúpidos porque los españoles son estúpidos… Saben que son tontos y nosotros como nacionalidad, somos aquellos que les recordamos que son tontos, sois gilipollas…”. Éstas son sólo un ejemplo de las polémicas declaraciones lanzadas en su canal de YouTube por el argentino Tomás Rebord. Unos insultos que se lanzaban en el entorno de la polémica final del Mundial 2026, en la que se vieron agresiones tanto dentro y fuera del terreno de juego.

«Rebord» Por esta teoría previa al choque con España: «A los españoles hay que boludearlos, a los españoles hay que tratarlos de estúpidos, porque los españoles son estúpidos…». https://t.co/D7je2HJhgL pic.twitter.com/1SikmJwquk — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) July 16, 2026

Este martes 21 de julio, en el programa de Cuatro, En boca de todos se han reproducido estas polémicas declaraciones y se han debatido en directo.

Bárbara Royo, colaboradora del programa de Mediaset, ha dicho: «Como sociedad, desde el punto de vista que tiene este hombre y viendo que se está empobreciendo nuestro país… Como sociedad, somos gilipollas, sí».

Por su parte, el también tertuliano de En boca de todos, Fernando Carrera ha apuntado: «Mientras que esta panda de subnormales, personas como este tipo que se creen que son alguien por tener un micro… El bullying planetario se lo tendríamos que hacer a él».

Y por último, el presentador del formato de Mediaset España, Nacho Abad, le ha mandado un mensaje directo al influencer argentino: «Querido Tomás, se nota que estás en forma, tienes que correr bastante porque la inteligencia no te atrapa».

Minutos después, Patricia Cerezo ha informado en directo del cierre del canal de YouTube de Tomás Rebord.