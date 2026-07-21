¿Cuánto sabes de Christopher Nolan? Ponte a prueba con este test sobre el director de ‘La Odisea’
Uno de los cineastas vivos más importantes
La recién estrenada La Odisea es una de las grandes películas del año con la que su director, Christopher Nolan vuelve a demostrar que es uno de los narradores más importantes del cine contemporáneo. El británico lleva décadas demostrando su maestría detrás de las cámaras y es uno de los rostros más poderosos y respetados de la industria. ¿Lo sabes todo de él? Ponte a prueba con este test de diez preguntas sobre la filmografía de uno de los grandes maestros del séptimo arte.
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