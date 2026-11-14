El Gran Wyoming (71 años), dueño de 19 viviendas: «Las subidas de impuestos al patrimonio me perjudican, aunque puedo estar de acuerdo con ellas»

El Gran Wyoming ha comunicado recientemente su jubilación con una frase que no ha pasado desapercibida: «sólo he tardado 71 años en conseguir tumbarme a la bartola». El presentador ha estado dos décadas al frente de «El Intermedio», que desde enero pasará a conducir Gonzo. A lo largo de su carrera, también ha desarrollado diferentes proyectos fuera de la televisión, vinculados a la música, el cine y la literatura, lo que le ha permitido hacerse con una gran fortuna.

A este patrimonio se suma una destacada cartera de propiedades inmobiliarias, que en más de una ocasión ha generado polémica y que vuelve a estar de actualidad en un momento en el que la crisis de la vivienda ocupa de nuevo buena parte del debate público.

El patrimonio inmobiliario de El Gran Wyoming

Cuando le preguntan por su patrimonio, El Gran Wyoming admite que tiene 19 viviendas, algunas ubicadas en el centro de Madrid: «Sí, lo de los pisos es cierto. Llevo 30 años trabajando en televisión y he ganado mucho dinero», reconoció en una entrevista concedida en 2014. En aquella conversación también defendió su derecho a invertir sus ingresos como considerase oportuno, del mismo modo que «otros lo invierten en barcos o en fincas para criar toros». Sin embargo, le molesta que se recurra a su patrimonio para poner en duda las opiniones que expresa públicamente: «A mí me tratan como si fuera un cargo público. Yo con mi dinero hago lo que me da la gana», afirmó.

Años después, el comunicador ha reconocido en su programa que «todas las medidas que pueda sacar la izquierda, como potentado que soy, me perjudican. Que suban los impuestos de patrimonio, etcétera, me perjudica. Otra cosa es que esté de acuerdo o no con ello». Asegura que conoce la realidad que le rodea y que, pese a sus propiedades, considera que acceder a una vivienda digna no debería convertirse en una meta inalcanzable. Por otra parte, recalca que «hay ricos que son buena gente».

«Un total de 16 casas figuran a su nombre en el Registro. La mayoría están en el centro de Madrid y tienen una superficie de hasta 80 metros cuadrados. Sin embargo hay tres inmuebles de tamaño importante en diferentes puntos de la Comunidad. Wyoming tiene una casa de 150 metros cercana al parque de Roma, otra de 329 metros en el exclusivo barrio del Conde Orgaz y otra de 306 en Alpedrete, a las afueras de la ciudad. A estos inmuebles hay que sumar dos locales en el centro y el 25 por ciento de un inmueble en Alcalá de Henares que heredó de sus padres», publicó el diario ABC en 2014.

El Gran Wyoming reside actualmente en un chalet de 350 metros cuadrados situado en Arturo Soria, cuyo valor rondaría el millón de euros, según publica Idealista.

Mercado de la vivienda en Europa

El Ejecutivo portugués contempla exenciones fiscales en la compra de su primera vivienda para los menores de 35 años y una garantía pública que puede cubrir hasta el 15% de la operación. Este aval facilita el acceso a una hipoteca a quienes pueden pagar las cuotas, pero no disponen de ahorros suficientes para afrontar la entrada. Las exenciones, por su parte, reducen los gastos asociados a la compra. En enero de 2026, alrededor de 120.000 jóvenes se habían acogido a las ventajas fiscales y otros 23.000 habían utilizado la garantía pública.

Por otro lado, en Irlanda, las subidas anuales de las rentas están limitadas al menor de estos dos valores: el 2% o el IPC. Las viviendas de nueva construcción cuentan con un régimen específico y algunos contratos pueden alcanzar los seis años de duración. Además, existen restricciones a las causas por las que los grandes propietarios pueden poner fin a los arrendamientos. Sin embargo, la renta anunciada aumentó un 4,4% interanual durante el primer trimestre de 2026 y un 7,3% en el segundo.

Mientras, el Gobierno austríaco estableció que las revisiones de los alquileres no superasen el 1% en 2026 y el 2% en 2027. Además, el país destaca por su modelo de vivienda pública. El Ayuntamiento de Viena administra aproximadamente 220.000 viviendas municipales y cuenta con un amplio parque adicional de inmuebles subvencionados. En cualquier caso, el modelo vienés es el resultado de varias décadas de desarrollo.

Finalmente, en Países Bajos, un sistema de puntos determina parte de las rentas en función de las características de cada inmueble. También se han limitado los contratos temporales y se permite a los municipios restringir durante cuatro años el alquiler de viviendas recién adquiridas en determinados barrios. El Gobierno calculó que más de 300.000 viviendas podrían experimentar una reducción media del alquiler de unos 190 euros al mes, aunque la OCDE ha señalado posibles consecuencias negativas para la inversión y la oferta privada. En Rotterdam, un estudio detectó un aumento de las compras por parte de quienes adquirían su primera vivienda en las zonas afectadas, pero también una subida aproximada del 4% en los alquileres, relacionada con una disminución de la oferta.