El gran Wyoming se jubila pero ‘El intermedio’ no cambiará de tono

José Miguel Monzón Navarro (Madrid, 1955), conocido como El Gran Wyoming, se jubila y dejará El Intermedio en La Sexta, espacio que lleva conduciendo desde hace veinte años. Tras su salida, el cómico no iniciará ninguna otra aventura profesional. Eso sí, el programa seguirá con su mismo tono sectario, ya que el sustituto de Wyoming será el periodista Fernando González, más conocido como Gonzo, actual presentador de Salvados en el segundo canal de Atresmedia.

Hasta su relevo definitivo, estos dos presentadores, a los que además les une una cercana relación personal, convivirán al frente de El intermedio durante «un tiempo indefinido», que ellos mismos determinarán. Es decir, no se sabe con exactitud la fecha de salida de Wyoming, pero sí que se retirará de los medios y que no iniciará ningún otro proyecto profesional.

Fue en 2006 cuando comenzaron las emisiones de El Intermedio, desde el principio con El Gran Wyoming como presentador de este espacio de análisis irónico con un clarísimo sesgo político hacia la izquierda.

Respecto a Salvados, el programa que hasta ahora presentaba Gonzo, en La Sexta, según EFE, se ha aclarado que «de momento sigue igual», que de hecho a él todavía le quedan por grabar algunos episodios de la actual temporada y que hasta el próximo otoño, ante el inicio de la siguiente, no se anunciará la identidad de su sustituto.

La trayectoria de Wyoming

Con su jubilación, José Miguel Monzón Navarro (Madrid, 1955), conocido como El Gran Wyoming, pone fin a una larga carrera en el mundo del espectáculo que inició tras un breve ejercicio de la medicina.

Sus primeros pasos los dio como músico con grupos como Paracelso, con el que ganó el Festival Rock Villa de Madrid a finales de los años 70, y más tarde, cuando formó el dúo humorístico-musical junto a Miguel Ángel Muñoz-Alonso, El Reverendo y el Gran Wyoming.

Eran los años 80 cuando dio también su salto a la televisión, donde participó en programas de TVE como Tablón de anuncios, Silencio, se juega o Rokambole. En los 90, amplió su presencia con espacios como La noche se mueve y El peor programa de la semana.

Su gran salto de popularidad en este medio llegó en 1996 como principal presentador del irreverente Caiga quien caiga en Telecinco, donde se mantuvo hasta 2002.