En el programa de Levántate OK, Javier Cárdenas destaca que «es increíble», que fuera condenado a pagar 910.000 euros a Hacienda por «irregularidades fiscales» y, sin embargo, el Gran Wyoming no ha tardado en utilizar su altavoz mediático en El Intermedio laSexta para criticar con una investigación por presunto fraude fiscal del novio de Ayuso. «Así es este comunista con muchos inmuebles que como él dice: ‘He ganado mucho dinero y lo invierto en lo que quiero’, todo un ejemplo de comunismo capitalista», ha querido destacar Javier Cárdenas, que ha subrayado que «recordemos que no sólo ha sido el novio de Ayuso el escudo, también Wyoming, justificó en su día la multa de 910.000 euros de Hacienda alegando que ‘los papeles los llevaba una gestoría’. No ha dudado en meterse con los futbolistas por evasión fiscal», ha destacado.

En el espacio, Javier Cárdenas ha resaltado que «Wyoming, que fue multado por Hacienda con 910.000 euros y no ha tardado en cargar en su programa contra Cristiano Ronaldo a causa de las filtraciones desveladas por Football Leaks y la investigación fiscal en torno al jugador y otros futbolistas. Llegó a decir: ‘Es mentira que Hacienda seamos todos. Somos cuatro gilipollas que no sabemos jugar al fútbol’».

En este sentido, en Levántate OK, se ha reconocido que «Wyoming no tuvo reparo en transformarse en Paco González, el presentador favorito de la agencia tributaria, tal y como se definió». Entonces, se han recordado sus palabras: «Bienvenidos al fútbol de verdad, el que no se juega en los terrenos de juego sino en los paraísos fiscales y donde el que menos roba es el árbitro», ha destacado.

Wyoming y otras estrellas de la televisión han sido investigados por Hacienda en el año 2013 por «irregularidades fiscales». El presentador ha tenido que pagar una multa de 910.000 euros por irregularidades en sus declaraciones. «Los papeles los lleva una gestoría, y ellos son los encargados de interpretar las normas», ha justificado el presentador.