Si eres de los que siempre están buscando thrillers psicológicos del tipo de Homecoming, Watching You o La trampa, te voy a recomendar uno que no te puedes perder: la serie American Hostage. Esta nueva serie de misterio y suspense se acaba de estrenar el pasado 5 de noviembre en la plataforma de streaming Movistar Plus+ y está inspirada por la historia real de un secuestro que tuvo lugar en 1977 en Indianápolis. Todo comienza cuando Tony Kiritsis toma como rehén al ejecutivo hipotecario Dick Hall y exige una entrevista en directo con el periodista de radio Fred Heckman. La serie American Hostage cuenta con 8 episodios de unos 45 minutos de duración y en ella aparecen elementos como los dilemas morales, la distancia que debe mantener una víctima con su verdugo y la difícil labor de los periodistas.

La serie American Hostage ha sido dirigida por Adam Arkin, al que conocemos por su trabajo en ficciones como El agente nocturno o Fargo, y Nina Lopez-Corrado por el que ha realizado en algunos episodios de series como La casa del dragón y Perry Mason. Cada uno ha dirigido cuatro episodios y la serie ha sido creada y escrita por Shawn Ryan (The Shield) y Eileen Myers (El agente nocturno) para MGM+. American Hostage está basada en el podcast del mismo título dirigido por Shawn Christensen. Uno de los puntos fuertes es su reparto ya que cuenta como protagonistas con los actores Jon Hamm y a Mireille Enos.

¿Qué ocurre en la serie American Hostage?

Como ya hemos comentado, esta serie está basada en una historia real que tuvo lugar en Indianápolis en febrero de 1977. El protagonista es un hombre llamado Tony Kiritsis que decide secuestrar al ejecutivo hipotecario y le coloca alrededor del cuello una escopeta conectada a un mecanismo letal. Lo único que pide el secuestrador es hablar en directo con Fred Heckman, que es en ese momento el periodista radiofónico más respetado de la ciudad, para contar su versión.

Tony Kiritsis está convencido de que la empresa Meridian Mortgage le ha arruinado tras perder sus terrenos y por eso mantiene durante 3 días retenido a Dick Hall. Este hombre se encuentra con el dilema de informar solo sobre el secuestro o convertirse en parte de la noticia para poder salvar al empresario.

Poco a poco el resto de los medios de comunicación del país se van haciendo eco de la noticia del secuestro y al final se convierte en un fenómeno mediático que tuvo pendientes a todos los ciudadanos estadounidenses. Una situación que ocurre por primera vez en el país ya que la noticia se va contando en tiempo real y la frontera entre el periodismo y el entretenimiento se va desdibujando.

Lo que nadie esperaba es que los ciudadanos empezasen a simpatizar con el secuestrador que les va logrando engatusar con sus palabras. El secuestro se va viviendo por los espectadores en tiempo real y el periodista se tiene que enfrentar a diferentes dilemas morales para intentar ayudar a la persona secuestrada.

El reparto de esta nueva serie

El protagonista de la serie American Hostage es el actor Jon Hamm (Mad Men, Vicios ocultos), el cual da vida al periodista radiofónico Fred Heckman. También tienen un papel de peso los actores Mireille Enos (The Killing, Hanna) que interpreta el papel de Barbara Heckman, la esposa del periodista, y Giovanni Ribisi (Friends, Me llamo Earl, Avatar) al secuestrador Tony Kiritsis.

Además en el reparto están los actores Jonathan Tucker que interpreta el papel de Cormac McNally, un agente especial del FBI encargado de dirigir operación y negociar el desenlace del secuestro, Kat Cunning a Ibby Hall, la esposa de Dick y Kristoffer Polaha que interpreta el papel de Dick Hall, el ejecutivo hipotecario de la compañía Meridian Mortgage que ha sido secuestrado.

También en el reparto de esta película están los actores Mark McKinney que da vida a Gallagher, el máximo responsable de la policía local, Adam Arkin a John C. Ruckelshaus y los miembros del equipo de la emisora WIBC June Laporte, Joe Cobden y Lisa Codrington.

La serie American Hostage ha tenido una buena acogida en Movistar Plus+ y es una buena opción para los que estén buscando un buen thriller que sorprende tanto por su trama, su ágil ritmo o la interpretación de sus protagonistas.

Además de esta serie si estáis buscando más thrillers psicológicos en el catálogo de Movistar Plus, os recomiendo otras muy interesantes como Manhunt: Unabomber, Mindhunter, Rehén y Fuga en Dannemora. Pero si no habéis visto American Hostage, no os perdáis esta original serie en la que se mezcla la tensión en tiempo real, la negociación psicológica en un caso de secuestro y personajes que se tienen que enfrentar a diferentes dilemas morales bajo presión mediática.