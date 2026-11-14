La campaña navideña se acerca y millones de hogares aprovechan las rebajas del Black Friday para adelantar compras. Sin embargo, la inflación acumulada de todos estos años y el estancamiento salarial están apretando las cuentas de los españoles. Justalia estima que cinco millones de personas se endeudarán para financiar las compras del Black Friday y el Cyber Monday.

El próximo 27 de noviembre se celebra, formalmente, el Black Friday; sin embargo, muchos comercios ya han ampliado las rebajas a casi todo el mes de noviembre. Justalia calcula que alrededor de 16 millones de españoles adquirirán algún producto durante esta campaña y que gastarán, en promedio, 175 euros.

De los 16 millones de clientes, la plataforma jurídica especializada en defensa del consumidor ante la banca pronostica que un tercio se endeudará durante el Black Friday. Representa más de cinco millones de españoles que necesitarán financiarse a través de un banco o una plataforma de crédito para realizar sus compras.

Los datos de Justalia son un ejemplo del grave deterioro que atraviesan las familias debido al aumento sostenido de los precios durante todos estos años, muy superiores al incremento de los salarios. En octubre, el IPC cerró con un crecimiento del 4,9%, dos puntos por encima de las subidas pactadas. Los trabajadores sufrirán un hachazo inflacionista que puede alcanzar los 1.400 euros del salario real y que merma el poder de compra de las familias.

Préstamos ‘revolving’

El estancamiento de las clases bajas y medias ha virado a la población hacia el crédito al consumo para poder sortear los gastos corrientes. El Banco de España calcula que el saldo de los préstamos personales ascendió en septiembre hasta los 122.549 millones de euros. La cifra representa un aumento del 11,4% respecto a hace un año y un 45% más desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa en junio de 2018.

«Los abonos con tarjetas de crédito, en especial las de tipo revolving, pueden encarecer hasta un 30% el precio final de un artículo», ha advertido Carlos Reina, CEO de Justalia. Desde una sentencia del Tribunal Supremo, el límite de interés de las tarjetas revolving es de seis puntos por encima del promedio que marca el Banco de España, que se encontraba entonces en el 22%.

«En el actual contexto, con la inflación disparada y los salarios congelados o creciendo a un ritmo bajo, se multiplican las decisiones financieras apresuradas para cubrir necesidades puntuales de liquidez», indica Reina. La Organización de Consumidores y Usuarios estimó el año pasado que hasta el 42% de los consumidores tiene comportamientos compulsivos durante el Black Friday.