Imagine que recortaran su salario bruto en 1.420 euros sin negociación, ni cambio de empleo, ni ninguna otra circunstancia. Ese escenario es el que sufrirán en la práctica los bolsillos de millones de españoles debido a la inflación desatada que amenaza la economía nacional. A pesar de los crecimientos pactados en los convenios, el aumento de los precios es muy superior y se «ha comido» las alzas acordadas. En el caso de trabajadores que no vean un crecimiento de su sueldo, el hachazo supera los 1.400 euros en promedio.

Según los últimos datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social, la subida salarial acordada en los convenios para este año es del 3% hasta octubre, casi dos puntos menos que el aumento de los precios registrados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en el mismo mes.

Según el INE, el coste de la vida se incrementó un 4,9% en octubre en España, lo que sitúa a nuestro país como una de las principales potencias de Europa con los precios descontrolados. La energía ha impulsado en gran medida este ascenso, sin embargo, los costes se están trasladando paulatinamente a toda la economía y supera el 3% de incremento.

Para los trabajadores que vean aumentado su salario por los convenios actualizados, el hachazo de la inflación supone un recorte de unos 560 euros reales de su salario bruto. Si el trabajador mantiene su salario sin cambios, el golpe de los precios es equivalente a perder 1.420 euros de poder de compra. El Ministerio estima que solo la mitad de los asalariados, unos 9,5 millones de personas, ha aumentado su salario con los convenios actualizados.

Los sindicatos han pedido a la patronal sentarse para negociar el próximo acuerdo marco, que plantea crecimientos salariales del 4% anual hasta 2028. La propuesta de las centrales también incluye un 1,5% adicional si hay un aumento de la inflación excesivo.

Inflación tributaria

Este cálculo no tiene en cuenta el golpe adicional que suponen los impuestos. El IRPF es un tributo que se grava de forma progresiva: conforme se gana más dinero, se paga proporcionalmente más cantidad de impuestos. El problema es que la negativa del Ejecutivo a deflactar el IRPF supone que se paguen más impuestos sin ganar en términos reales más salario.

La Agencia Tributaria calcula que el tipo efectivo sobre la renta y el gasto creció un 2,9% en 2025 y lleva desde la pandemia acelerándose su incremento. Hacienda estima que el peso del IRPF sobre los ingresos de los españoles superó el 15%.

El incremento paulatino de los impuestos supone una merma de los ingresos netos de los españoles después del pago de los tributos. Con unos precios creciendo a un ritmo del 5%, la inflación tributaria es un segundo golpe a las cuentas de los españoles sin que haya una mejora equivalente de los servicios públicos.