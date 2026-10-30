Los precios siguen desbocados en España. Según el dato provisional del Instituto Nacional de Estadística, el índice de precios de consumo aumentó un 4,9% en tasa interanual. Supone el mayor nivel de precios desde febrero de 2023 y amenaza con una tensión creciente en las compras de las familias.

La inflación subyacente, aquella que excluye el precio de los alimentos y los combustibles, se mantiene en el 3,1%. Los datos del INE son una radiografía de un problema para la economía española: poco a poco, el incremento de los precios por la energía se está trasladando al resto de la cesta de la compra.

El INE señala que los precios se han visto influidos por «los combustibles y lubricantes para vehículos personales». Aunque redujeron en términos interanuales, se debe a un fenómeno estadístico de octubre de 2025. Según la CNMC, los precios medios del litro de diésel se encuentran en 1,91 euros, mientras que a principios de año se encontraban por debajo de 1,40 euros. En el caso de la gasolina, el aumento ha sido de más de 30 céntimos hasta los 1,75 euros por litro. Este precio incluye la rebaja fiscal de cretada por el Gobierno, que no está resolviendo la situación de alzas.

El aumento de los precios es una pérdida al poder adquisitivo de las familias, que se encuentran con una crisis de costes similar a la vivida después de la pandemia. La subida salarial media pactada hasta septiembre es del 3,05%, según datos del Ministerio de Trabajo. Representa casi dos puntos porcentuales menos que el IPC.

Dicho de otra forma, el promedio de los empleados españoles está perdiendo poder de compra ante una inflación que parece no tener final próximo a la vista. Los precios industriales ya registraron su mayor avance en cuatro años y más de la mitad de los empresarios se plantean subir precios en lo que queda de año.