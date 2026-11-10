Los salarios pactados en los convenios que entran en vigor subieron un 3,06% en octubre y supone el sexto mes consecutivo por encima del 3%. Sin embargo, las alzas de los sueldos se están quedando por debajo de la inflación en casi dos puntos, lo que supone en la práctica un recorte en la capacidad de compra de los trabajadores.

El aumento del coste de la vida por el incremento de la energía ha llevado a que en octubre el índice de precios de consumo (IPC) aumentase un 4,9%, según la estimación preliminar del Instituto Nacional de Estadística. Esto supone casi dos puntos por encima del aumento de los salarios.

Hasta el décimo mes del año, el Ministerio de Trabajo contabiliza un total de 3.162 convenios que se han firmado en 2026 o antes, pero cuyos acuerdos afectan al ejercicio presente. Este volumen de acuerdos ampara a 9,5 millones de trabajadores, casi la mitad de los asalariados de España.

En promedio, estos convenios recogen una subida del 3,06% hasta octubre, inferior al incremento interanual de los precios que lastra el poder de compra en términos brutos. Estas diferencias no tienen en cuenta el aumento del pago de impuestos por la progresividad en frío del IRPF.

Los sindicatos y las patronales deben volver a reunirse para negociar el nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), un pacto marco que establece recomendaciones de subidas salariales y que sirven de guía para los convenios. En diciembre de 2025 expiró el último AENC, que sugería subidas anuales del 3% y un 1% adicional dependiendo de la inflación.

Comisiones Obreras y UGT han planteado a la CEOE una subida anual fija del 4% para los próximos tres años, lo que supondría una subida negociada acumulada del 12,5% hasta 2028. Plantean un 1,5% adicional en caso de desvío de la inflación en cada anualidad. Las centrales reclaman en la huelga general del 11 de noviembre dichos aumentos.