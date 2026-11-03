La huelga general vuelve al debate de cara a las elecciones. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido a los sindicatos «reconsiderar» la celebración del paro nacional, prevista para el 11 de noviembre, tras el accidente de Urda (Toledo). «Reconsideren esa huelga convocada contra la oposición, tal y como ha confirmado la directora de campaña del Partido Socialista. Antes era incomprensible. 69 muertos después es un grave error», ha señalado el líder popular en un coloquio de Europa Press.

Los sindicatos se han negado a la petición de Feijóo. En una entrevista en la Cadena Ser, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha rechazado el argumento esgrimido por Feijóo e incluso lo ha tildado de «insultante».

«No hay ninguna relación entre lo que dice el señor Feijóo, la vivienda y los salarios», ha asegurado el líder sindical. Álvarez ha señalado que el accidente ferroviario de Urda supondría, en todo caso, «una razón más» para convocar la huelga.

El Sindicato de Inquilinas ha indicado en sus redes sociales que desconvocar la jornada de huelga «no resuelve la crisis de vivienda». La organización afirma que los sindicatos mantendrán la huelga para reclamar mayores salarios y un control de precios de los alquileres.

Primera huelga general en 14 años

El movimiento de vivienda, capitalizado por el Sindicato de Inquilinas, ha presionado en los últimos meses para convocar una huelga general por la vivienda y, en particular, ha apuntado a las dos centrales mayoritarias, Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT).

Las centrales han respondido con la primera convocatoria unitaria (incluido UGT y CCOO) en 14 años. Las organizaciones obreras han llamado a un paro nacional el próximo 11 de noviembre. Feijóo ha criticado justamente esta circunstancia, alegando que los sindicatos no convocaron una huelga «en ocho años de Gobierno» de Pedro Sánchez y ha pedido que no la hagan ahora «a tres semanas de ser llamados a las urnas».

Los maquinistas también han decidido extender la convocatoria de huelga, con un paro los días 10 y 12 de noviembre, justo un día antes y después de la huelga general. Semaf ha señalado que el 10 de noviembre «realizaremos un paro total» y el 12 de noviembre «llevaremos a cabo paros parciales».